Algérie: ANP - Sortie de 7 nouvelles promotions à l'Ecole supérieure militaire de l'information et de la communication

ALGER — Le directeur de l'information et de la communication de l'Etat-Major, de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général-major Mabrouk Saba a présidé, mardi, une cérémonie de sortie de sept (7) nouvelles promotions à l'Ecole supérieure militaire de l'information et de la communication à Sidi Fredj (Alger), en 1ére Région militaire.

Les promotions sortantes, baptisées du nom du défunt moudjahid, "le Général Abdelkader Abdellioui" sont composées de la 16e promotion du cours de perfectionnement d'officiers spécialité "communication", de la 4e promotion de la formation d'application en "information et communication", de la 8e promotion de la formation spécialisée d'officiers et d'élèves officiers de carrière, spécialité "communication", de la 5e promotion de formation de la licence professionnelle en sciences de l'information et de la communication dans les deux spécialités "information militaire et communication institutionnelle", de la 8e promotion du Brevet militaire professionnel N 2 en techniques audiovisuelles, de la 16e promotion du Brevet militaire professionnel N 1 en techniques audiovisuelles ainsi que la 10e promotion du certificat militaire professionnel N 2 en techniques audiovisuelles.

Dans son allocution après inspection des carrés, le commandant de l'Ecole, le Général Salim Gueraiche a passé en revue les principaux axes de la formation militaire, universitaire et spécialisée en sciences de l'information et de la communication dispensée aux stagiaires et étudiants, suivant des programmes théoriques et pratiques étudiés et précis visant à "garantir une formation de qualité adaptée aux mutations accélérées dans le domaine médiatique".

Il a également appelé les élèves diplômés à "faire preuve de discipline, de loyauté et de dévouement à la patrie et à défendre les valeurs nationales ancrées".

Après la prestation de serment par les diplômés, la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion, la passation du drapeau à la promotion suivante et l'approbation de baptiser la promotion du nom du chahid "Abdelkader Abdellioui", des démonstrations sportives et militaires ont été exécutées.

A cette occasion, le Général-major Saba Mabrouk et la délégation qui l'accompagnait ont visité les ateliers scientifiques organisés en marge de la cérémonie de sortie de promotion, où ils ont suivi des exposés présentés par les élèves concernant des projets de fin d'études et des recherches appliquées sur différents sujets dans les domaines de l'Information et la Communication, en sus de travaux audiovisuels, avant de visiter une exposition photographique retraçant la carrière du défunt moudjahid.

Au terme de la cérémonie, la famille du défunt moudjahid, Abdelkader Abdellioui a été honorée sous la supervision du Général-major qui a signé le livre d'or de l'école en exprimant "sa fierté quant au niveau de la formation de l'Ecole".