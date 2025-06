Sénégal: Thiès - Plus de 217 milliards FCFA pour financer la santé pendant les cinq prochaines années (LPS)

Thiès — L'Etat a prévu une enveloppe de plus de 217 milliards de FCFA pour le financement de la santé dans la région de Thiès durant les cinq ans à venir, a appris l'APS, mardi, lors d'une réunion de vulgarisation de la Lettre de politique sectorielle (LPS) de la santé et de l'action sociale pour 2025-2029.

"La Direction de la planification et la Direction du partenariat du ministère de la Santé sont venues expliquer aux décideurs en matière de santé, dans la région de Thiès, les nouvelles orientations", a renseigné le directeur régional de la Santé (DRS), docteur Mama Moussa Diaw, au terme d'une réunion du comité régional de développement (CRD) dédiée notamment à la Lettre de politique sectorielle (LPS) de la Santé et de l'Action sociale pour 2025-2029.

Ce document de planification a été présenté lors de cette rencontre, en plus du Compact-santé2, qui montre la relation entre les partenaires et le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

"Dans cet objectif, il est montré par rapport au financement, [que sur] plus de 2.000 milliards francs qui sont prévus, la part de la région de Thiès pour les 5 ans à venir est de 217,7 milliards de francs", a rapporté le directeur régional de la Santé.

Il a précisé que la répartition de cette somme sera faite ultérieurement, en fonction des politiques spécifiques de la région de Thiès, afin de garantir une harmonisation avec le plan stratégique national de développement sanitaire et social.

Concernant l'intégration du secteur privé de la santé dans la planification, le directeur régional de la santé a affirmé que ce qui manquait au processus enclenché depuis 2018, c'est la collecte des informations venant du secteur privé, dont la contribution en matière de santé dans la région de Thiès est de 43%.

C'est pourquoi aucune planification de la santé des populations de la région de Thiès ne peut faire fi du secteur privé, selon docteur Mama Moussa Diaw.

Suite aux instructions de la Primature par notes circulaires des 21 octobre et 28 novembre 2024, le ministère de la Santé et de l'Action sociale avait élaboré une nouvelle Lettre de politique sectorielle (LPS 2025-2029), alignée sur la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

Après la validation politique de ce document le 25 mars 2025, il est attendu une appropriation et un alignement des partenaires techniques et financiers sur les nouvelles orientations stratégiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale.