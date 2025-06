Trois accords ont été signés, mardi soir à Oran, entre le groupe Sonatrach et plusieurs partenaires dans les domaines de la transition énergétique, de la formation et de la recherche scientifique, en marge des travaux de la 12? édition des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach.

Le premier accord est un mémorandum d'entente entre Sonatrach, la société américaine Hecate Energy Global Renewables et le complexe sidérurgique Tosyali, visant à mener des études conjointes pour développer un projet intégré de production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables, destiné à répondre aux besoins de l'industrie sidérurgique.

Le mémorandum a été signé par Rachid Hachichi, Président-directeur général de Sonatrach, Fouad Tosyali, Président du conseil d'administration du complexe Tosyali, et David Wilhelm, PDG de la société américaine Hecate Energy Global Renewables.

Ce mémorandum prévoit un projet intégré en deux phases. La première sera consacrée aux études d'évaluation de la faisabilité, de l'adéquation et de la rentabilité du projet, la seconde phase concernera le développement du projet, visant à produire de l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables pour une utilisation dans la fabrication de "l'acier vert".

Le deuxième accord comporte deux volets : le premier entre l'Institut algérien du pétrole (IAP) et la Compagnie nationale pétrolière congolaise (SNPC), a pour objectif de former vingt étudiants congolais à l'université de Boumerdès dans des spécialités liées aux hydrocarbures, avec des stages pratiques au sein des unités industrielles de Sonatrach.

Le second a été signé entre l'IAP et l'Université de Boumerdès, prévoyant que l'IAP facilite les procédures administratives pour l'inscription des ingénieurs congolais à l'université à l'occasion de la prochaine rentrée universitaire. Ce volet s'inscrit dans le cadre d'un accord-cadre déjà signé entre Sonatrach et l'Université de Boumerdès, stipulant que l'IAP agira comme intermédiaire pour offrir des formations d'ingénieurs dans les spécialités liées aux hydrocarbures.

Le troisième accord a été conclu entre le Centre de recherche et développement de Sonatrach et la société SOMIZ, également filiale du groupe, et concerne la formation des cadres.