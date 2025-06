Algérie: Bentaleb reçoit le ministre tunisien des Affaires sociales

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a reçu, mardi à Alger, le ministre des Affaires sociales de la République tunisienne, M. Issam Lahmar, dans le cadre d'une visite de travail de deux jours en Algérie.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les moyens de "renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, au mieux des intérêts des deux peuples et dans le but de consolider les liens historiques entre l'Algérie et la Tunisie".

A cette occasion, M. Bentaleb a mis en avant les efforts déployés par l'Algérie pour élargir la couverture du système de sécurité sociale, "soutenus par la relance de l'économie nationale", rappelant les politiques nationales visant à promouvoir l'emploi et à lutter contre le chômage.

Le ministre a, en outre, rappelé les initiatives et programmes innovants destinés à "renforcer l'investissement dans le capital humain et à favoriser l'accès des jeunes au marché du travail, à travers divers mécanismes d'appui contribuant au développement durable".

De son côté, le ministre tunisien des Affaires sociales a affiché "l'intérêt de son pays à bénéficier de l'expérience algérienne pionnière en matière d'emploi et de sécurité sociale", citant les mesures adoptées par son pays pour assurer la durabilité de son système national de sécurité sociale.

Les deux parties ont évoqué, dans ce cadre, plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment les défis liés au marché du travail, à la sécurité sociale et à l'élargissement des opportunités d'emploi pour les jeunes, soulignant "l'importance de coordonner les efforts dans les fora régionaux et internationaux, notamment au sein de l'Organisation arabe du travail (OAT) et de l'Organisation internationale du Travail (OIT)".

Au terme de la rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur "volonté commune d'intensifier la coopération, à travers l'activation des mécanismes de coordination technique et l'échange des expertises et des bonnes pratiques, notamment dans les domaines de la sécurité sociale et du dialogue social, de manière à renforcer les perspectives de développement socio-économique dans les deux pays frères".