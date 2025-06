Tunisie: La défaite de l'Espérance face à Chelsea met fin à l'aventure en Coupe du Monde des Clubs

Le parcours de l'Espérance Sportive de Tunis en Coupe du Monde des Clubs s'est achevé sur une défaite (0-3) face à Chelsea FC, dans la nuit de Philadelphie. Malgré une résistance honorable en première période, le rêve d'une qualification historique s'est envolé face à une équipe anglaise supérieure.

Une première mi-temps sous pression

Dès l'entame du match, Chelsea a clairement affiché ses intentions. Les Sang et Or, privés de Youcef Belaïli suspendu, ont eu du mal à imposer leur jeu, peinant à créer des occasions franches. La défense tunisienne a été mise à rude épreuve par les assauts répétés des attaquants de Chelsea, et le gardien Bechir Ben Saïd a dû s'employer pour maintenir sa cage inviolée.

Cependant, le scénario s'est emballé juste avant la pause :

À la 45e+3 , Adarabioyo a ouvert le score d'une tête imparable sur corner, profitant d'un marquage défaillant.

, a ouvert le score d'une tête imparable sur corner, profitant d'un marquage défaillant. Deux minutes plus tard, à la 45e+5, Liam Delap a doublé la mise d'une frappe en lucarne après un dribble.

Ces deux buts coup sur coup ont été un coup de massue pour l'Espérance, soulignant des lacunes défensives face à la vitesse et la technique anglaises.

Une seconde période dominée par Chelsea

Malgré les tentatives de l'entraîneur Maher Kenzari d'insuffler un nouveau souffle avec des remplacements, le milieu de terrain tunisien a été largement dominé, ne parvenant pas à construire des actions dangereuses. Chelsea a continué à exercer une forte pression, manquant même un penalty (annulé par la VAR) et ratant plusieurs occasions.

Finalement, à la 90e+6, George a scellé le score d'un magnifique tir lointain, portant le score à 3-0 et mettant un terme définitif aux espoirs tunisiens.

Une élimination amère mais une expérience formatrice

Cette défaite est certes cruelle, mais elle est le reflet d'une différence de niveau face à une équipe de Premier League. L'absence de Belaïli a pesé lourd, et le milieu de terrain de l'Espérance, habituellement solide, a été dépassé techniquement et physiquement.

Les Sang et Or quittent la compétition la tête haute, avec l'expérience précieuse d'avoir affronté des géants du football comme Flamengo et Chelsea, et avec une victoire symbolique face au Los Angeles FC. Cette participation restera une étape importante dans l'histoire récente du club.