Togo: Faure Gnassingbé appelle à une refondation du multilatéralisme à l'ONU

À l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, célébrée le 26 juin prochain, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a livré un message fort en faveur d'un multilatéralisme plus juste, plus réactif et plus inclusif.

Le patron de l'exécutif togolais a salué la portée historique de la Charte signée en 1945, la qualifiant de « texte fondateur » qui a ouvert à l'Afrique la voie vers l'indépendance, les droits humains et la coopération internationale. Il a toutefois souligné les limites actuelles du système multilatéral face aux défis mondiaux comme les conflits prolongés, le changement climatique ou la défiance envers les institutions.

« Il est temps de réincarner la Charte dans des institutions plus représentatives », a-t-il affirmé, appelant à « un multilatéralisme qui protège les plus faibles autant qu'il régule les plus puissants ».

Le président du Conseil a réitéré l'engagement de son pays pour une ONU réformée, fondée sur le dialogue, la souveraineté partagée et la prévention des crises. Il a aussi insisté sur la nécessité de redonner à la Charte sa force contraignante et sa capacité d'action pour répondre efficacement aux urgences planétaires.

Le Togo, membre de l'ONU depuis 1960, entend jouer un rôle actif dans cette refondation. « La Charte doit redevenir notre boussole collective », a conclu Faure Gnassingbé.