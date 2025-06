Algérie: Belmehdi donne le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation aux dangers de la drogue

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs M. Youcef Belmehdi a donné, mardi à Alger, le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation aux dangers de la drogue, sous le slogan : " Pour une jeunesse consciente et une société protégée du fléau de la drogue".

Belmehdi a précisé que cette campagne nationale se déroulera en coordination avec plusieurs secteurs concernés ainsi que des acteurs de la société civile, et comprendra de nombreuses activités de sensibilisation qui seront renforcées durant la saison estivale.

Le ministre a mis en avant, dans ce cadre, le rôle des imams, des enseignants du Coran et des guides religieuses dans la sensibilisation aux dangers et aux effets néfastes de la drogue, contribuant ainsi à la protection de l'individu et de la société contre ces poisons.

Il a évoqué, à l'occasion, le programme de prévention mis en place par son secteur en vue de lutter contre ce fléau, de sensibiliser à ses effets sur l'être humain, ainsi que ses répercussions sanitaires et sociales, dans le but de protéger la jeunesse et de préserver la cohésion familiale et sociale.

Dans le même contexte, le directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), Tarek Kour, a abordé les efforts de l'Etat en matière de prévention et de lutte contre la drogue, en présentant les principaux axes de la stratégie nationale, notamment la prévention, le traitement et la prise en charge des toxicomanes.

De son côté, le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zerb, a souligné la coordination continue entre son secteur et celui des affaires religieuses, notamment à travers l'organisation de programmes de mémorisation du Coran au profit des détenus des établissements pénitentiaires, afin de les aider à surmonter certains comportements négatifs, tel que l'addiction à la drogue, en plus d'autres mesures visant leur réinsertion dans la société après avoir purgé leur peine.