Sénégal: Ministre Yacine Fall - « La diplomatie a longtemps été un domaine où la voix des femmes était marginale »

La diplomatie a longtemps été un domaine où la voix des femmes était « marginale », selon la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Yacine Fall. S'exprimait à l'occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie célébrée le 24 juin, elle a relevé qu'aujourd'hui encore, des défis « subsistent ».

La ministre sénégalaise en charge de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a profité mardi de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, pour rendre hommage, « avec fierté et admiration », à toutes les femmes. Celles qui, par leur engagement, leur intelligence stratégique, leur professionnalisme et leur sens du service public, participent, au quotidien, à faire « rayonner la diplomatie sénégalaise » et contribuent à la construction d'un monde de dialogue, de paix et de coopération.

« La diplomatie a longtemps été un domaine où la voix des femmes était marginale. Aujourd'hui encore, des défis subsistent. Cependant, chaque femme diplomate qui défend les intérêts de son pays, négocie des accords de partenariat, protège ses concitoyens à l'étranger et renforce le positionnement de l'Afrique est une force déterminante de notre développement », affirme la ministre Yacine Fall.

Maymouna Diop Sy, une des pionnières des femmes diplomates

Maymouna Diop Sy, deuxième femme diplomate au Sénégal en blanc, recevant un cadeau des mains du ministre Yacine FallAu Sénégal, souligne-t-elle, il y a des pionnières, des femmes qui ont « brisé des plafonds de verre » pour ouvrir la voie. « Je pense aujourd'hui tout particulièrement à madame l'Ambassadeur Maymouna Diop Sy, deuxième femme diplomate de carrière du Sénégal et deuxième femme Ambassadeur à diriger une mission diplomatique. Son parcours inspire des générations entières », cite-t-elle.

En tant que ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, elle a ainsi, réaffirmé son engagement pour une diplomatie plus inclusive, une diplomatie où les femmes participent pleinement à la construction d'un Sénégal souverain et rayonnant, au niveau sous-régional, régional et mondial.