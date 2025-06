Sénégal: Sécurité routière à Ziguinchor - L'Anaser et les Fds en croisade contre les infractions

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, l'Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (Fds), a mené une vaste opération de contrôle mixte à Ziguinchor.

En deux jours, 339 véhicules ont été contrôlés, révélant de nombreuses infractions, dont des défauts de permis, de visite technique et des cas de surcharge.

La route nationale n° 4 traversant toute la commune de Ziguinchor et menant vers la frontière avec la République de Guinée-Bissau a été, durant les journées de lundi et mardi 24 juin, le théâtre d'une vaste opération de contrôle routier conjointe entre l'Anaser et les forces de défense et de sécurité. Au total, 339 véhicules ont été contrôlés, donnant lieu à la constatation de 136 infractions au code de la route.

Le lundi, la police a contrôlé 156 véhicules. Bilan : 104 infractions relevées, avec l'immobilisation de 12 véhicules pour diverses irrégularités. Le lendemain, la gendarmerie a poursuivi les opérations sur 183 véhicules, détectant 32 nouvelles infractions, et procédant à la mise en fourrière de 5 autres voitures.

Selon le directeur général de l'Anaser, Atoumane Sy, plusieurs conducteurs ne détenaient ni permis de conduire ni visite technique à jour. De plus, il a rappelé que certains véhicules transportaient également un nombre excessif de passagers, ce qui constitue une infraction grave. Des amendes forfaitaires ont également été infligées sur place. « À Ziguinchor, nous avons constaté une conduite imprudente, notamment lors des dépassements dangereux. La fatigue et la somnolence au volant sont aussi des causes majeures d'accidents », a-t-il alerté.

Chaque année, le Sénégal enregistre en moyenne 5.200 accidents

Poursuivant, Atoumane Sy a en outre exhorté les conducteurs à adapter leur comportement responsable, à la saison des pluies, où la chaussée devient particulièrement glissante. Chaque année, le Sénégal enregistre en moyenne 5.200 accidents, faisant 8.500 blessés et 740 morts, soit deux décès par jour sur les routes, a précisé l'autorité en charge de la sécurité routière. Face à cette situation préoccupante, l'Anaser a décidé d'intensifier ses campagnes de contrôle à travers tout le pays depuis 2024, dans une logique de prévention mais aussi de répression.

Ce mardi soir, les responsables de l'agence comptent rencontrer les transporteurs de la gare routière de Ziguinchor pour une séance de sensibilisation. Il s'agira d'échanger avec les professionnels du transport sur les comportements à risque, le respect des limitations de vitesse et l'importance d'un entretien régulier des véhicules. Par cette action, l'Anaser entend instaurer une culture de sécurité routière durable, particulièrement dans les zones les plus exposées comme le Sud du pays.