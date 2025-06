Sénégal: Petrosen Holding - Le pétrole rapporte, les finances inquiètent

La Holding Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) affiche un résultat net positif mais, qui serait bien plus reluisant avec une politique financière revue. Le résultat net est largement positif au 31 décembre 2024, se chiffrant à près de 22,5 milliards de francs Cfa contre une perte de plus de 1 milliard de francs Cfa un an plus tôt. Le résultat financier est déficitaire d'un peu plus de 25 milliards de francs Cfa sur la période sous revue.

La production et la commercialisation d'hydrocarbures par le Sénégal notamment avec le pétrole et le gaz est un élément de taille dans le comportement des résultats rendus publics, le 15 juin 2025, par la holding sénégalaise.

En effet, si par exemple en 2023, la Société des pétroles du Sénégal affichait un résultat net négatif, pour ne pas dire une perte, exactement, de 1 277 735 602 francs Cfa, et une perte de 2 701 291 177 francs Cfa en 2022, les revenus tirés des premiers barils de l'or noir et du gaz naturel liquéfié (Gnl) respectivement des plateformes Sangomar et Grand tortue ahmeyim (Gta), semblent permettre à l'entreprise de respirer et d'enregistrer un bénéfice de 22 487 799 029 francs Cfa sur l'exercice 2024.

Le ministère sénégalais en charge du pétrole et des énergies avait constaté début juin que la production du champ de Sangomar continuait d'afficher de bonnes performances, avec trois (03) cargaisons (SAN031, SAN032, SAN033) représentant un volume total de 2,92 millions de barils produits et commercialisés sur le marché international.

La tutelle avait aussi affirmé que les prévisions de production pour l'année 2025 restaient inchangées, avec une estimation d'environ 30,53 millions de barils de pétrole brut.

Le chargement de la deuxième cargaison (Gta_2025_002) de Gaz naturel liquéfié (Gnl) a été finalisé le 15 mai 2025, avec un volume total de 168 426 m³, soit l'équivalent de 3,83 millions de MMBtu, avait, dans le même sillage, informé le ministère.

Au premier trimestre 2025, un volume total de 548 078 normaux mètres cubes (Nm³) de gaz naturel a été commercialisé. La production mensuelle estimée pour le mois de mai 2025 s'élève à 207 737 Nm³.

Peaufiner la politique financière

Les états financiers de Petrosen Holding laissent, par ailleurs, apparaitre des charges financières (ce que dépense Petrosen holding sur le plan financier) largement plus élevées que les produits financiers (ce que gagne Petrosen holding sur le plan financier). A ce titre, les frais financiers et charges assimilées, additionnés aux dotations aux provisions et aux dépréciations financières, donnent globalement des charges financières à hauteur de 25 453 786 716 francs Cfa contre des produits financiers estimés à 392 033 751 francs Cfa.

La différence des charges financières et des produits financiers révèle un résultat financier déficitaire de 25 061 752 965 francs Cfa au 31 décembre 2024. Ce qui sous-entend que Petrosen Holding gagnerait à peaufiner sa stratégie financière pour asseoir une solidité dans ce sens et retrouver un résultat financier excédentaire dans les années à venir. Ce qui aurait un impact positif sur le résultat net de l'entreprise, qui est déjà sur une bonne trajectoire, comparé à ceux des exercices passés.

Surtout que son ambition reste de taille : « En 2030, Petrosen ambitionne de devenir un géant pétrolier intégré, diversifié et performant, le premier contributeur au développement économique et social du Sénégal, reconnu comme une référence en Afrique pour l'excellence dans la gestion et la bonne gouvernance des ressources pétrolières au bénéfice des générations actuelles et futures ».

La Société des pétroles du Sénégal (Petrosen SA) est une société anonyme à participation publique majoritaire détenue à 99% par l'Etat du Sénégal et à 1% par la Société nationale de recouvrement (Snr). Créée en mai 1981, elle est placée sous la tutelle du ministère en charge des hydrocarbures.

C'est à la suite des importantes découvertes de pétrole et de gaz intervenues au large des côtes sénégalaises entre 2014 et 2017, que Petrosen SA a été restructurée en 2019 pour devenir une Holding avec deux filiales détenues à 100% : Petrosen exploration & production et Petrosen tranding & service.