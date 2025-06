ALGER — Le programme d'ouverture de la manifestation "Alger, Capitale de la Culture Hassaniya 2025" a pris fin, lundi à Alger au Palais de la Culture "Moufdi-Zakaria", par l'organisation d'un concert marqué par des prestations musicales et poétiques issues de la profondeur du patrimoine Hassaniya, interprétées par des artistes venus d'Algérie, de Mauritanie et du Sahara occidental.

La cérémonie de clôture de ce programme d'ouverture, qui s'est tenu du 21 au 23 juin, s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement mauritanien, M. Al-Houssein Ould Medou et du ministre sahraoui de la Culture, M. Moussa Salma Labid.

Le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO), M. Mohamed Ould Amar, ainsi que de personnalités diplomatiques, culturelles et artistiques des trois pays étaient également présents.

Le concert a été marqué par des prestations musicales et poétiques interprétées par des artistes et de poètes algériens, mauritaniens et sahraouis, ainsi que par la distinction de plusieurs intellectuels et participants aux différentes activités programmées lors de cet évènement.

L'occasion a également permis de présenter des recommandations issues du premier colloque international intitulé "la Culture Hassaniya: identité et profondeur africaine partagée", ainsi que les conclusions de la Conférence intitulée: "Le cinéma au service de la Culture Hassaniya".

Dans son allocution à cette occasion, M. Ballalou a souligné que cette manifestation, "Alger, Capitale de la Culture Hassaniya", constitue une étape qualitative pour mettre en exergue la culture Hassaniya en tant que composante de l'identité nationale", insistant sur "l'importance de préserver ce patrimoine culturel immatériel et de le valoriser dans les cadres institutionnels de la coopération mutuelle".

Ballalou a, en outre, exprimé sa fierté quant au succès de cette manifestation tant sur le plan organisationnel que par le niveau élevé" des participants, soulignant qu'elle se poursuivra selon le programme tracé jusqu'à la cérémonie de clôture finale, prévue en novembre prochain à Tindouf.

Durant trois jours, le programme d'ouverture de la manifestation "Alger, Capitale de la Culture Hassaniya", a proposé plusieurs festivités ayant mis en valeur la culture et le patrimoine Hassaniya unissant l'Algérie, la Mauritanie et le Sahara occidental.

La manifestation a été organisée par le ministère de la Culture et des Arts en collaboration avec l'Union internationale des écrivains de Hassaniya.