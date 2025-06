Madagascar: Football/New York MWSL B - Le club de Nya Rafali classé troisième

Le club de Ny Anjara Rafalimanana grimpe une marche. La saison 2024-2025 de la New York Metropolitan Women's Soccer League touche à sa fin. À l'issue des douze journées du championnat, l'équipe de Nya Rafali, à sa deuxième saison sous le maillot du Williamsburg International FC (WIFC), s'est hissée à la troisième place de la Division B. Le club a été crédité de 17 points avec ses cinq victoires, deux nuls et cinq défaites, devancé par Beyond FC Lime et Shamrocks comptant chacun 29 points. Le club de la fondatrice de l'Yfomac Initiatives terminait au quatrième rang la précédente saison.

«Parmi les moments forts de cette saison, la victoire lors du dernier match contre Beyond Lime, leader invaincu du championnat, a marqué les esprits. Dans une rencontre à rebondissements, WIFC s'est imposé 2-1, en ouvrant le score avant la fin de la première période, offrant ainsi à Beyond Lime sa première défaite de la saison et démontrant le potentiel du collectif», relate Nya Rafali.

Après avoir reçu l'Iron Woman Award l'an dernier pour le plus grand nombre de titularisations, elle décroche cette année le Versatility Award, récompensant la joueuse la plus polyvalente de l'équipe. Nya Rafali a en effet évolué à différents postes, passant de la défense à l'attaque au fil des rencontres. Elle a dû surmonter une blessure qui l'a privée d'un match. « Je ne suis pas particulièrement hyper fière de mes stats, mais je suis fière de l'évolution du collectif et de la confiance qu'on m'a témoignée », confie-t-elle.

En bref, la saison 2024-2025 aura permis à Nya Rafali et son club de progresser tant sur le plan collectif qu'individuel, tout en consolidant les valeurs d'engagement, de polyvalence et d'esprit d'équipe au sein de l'équipe.