Madagascar: Masters de pétanque - Le pays vise le sommet

Après l'élimination précoce avant la phase finale, l'équipe malgache ambitionne cette fois d'atteindre le sommet du Masters de pétanque. La première étape débute ce mercredi.

Départ tardif. La délégation composée de six joueurs s'est envolée hier pour la France, disputer le Masters de pétanque et la tournée estivale qui vont s'étaler sur trois mois. Les quatre éléments engagés au Masters sont les deux vice-champions du monde à Dijon en décembre, Jean François Nirina Rakotondrainibe alias « Zigle » et Faratiana Rakotoniaina. Ils seront renforcés par le champion de Madagascar en doublette Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray dit « Baloti » et Yves Cédrick Rakotoarisoa, médaillé d'or au tournoi qualificatif aux jeux mondiaux de Chine.

La fatigue va sûrement peser après le vol de plus de dix heures car ils attaqueront dès ce jour et demain la première étape du Masters à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Deux autres joueurs, l'aîné et l'expérimenté de l'équipe, le vice-champion du monde en 2010, Tiana Laurens Razanadrakoto dit « Tonnerre » et Lova Satamandimby Rakotoarisoa rejoindront le groupe à la tournée estivale dont le prochain tournoi aura lieu le week-end d'après.

« Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour défendre les couleurs nationales... Notre atout est que nous avons tous pas mal d'expériences internationales » confie Zigle. « C'est la meilleure équipe actuelle pour représenter Madagascar. Les six joueurs ont été sélectionnés parmi les 24 qui accumulent le plus de points au classement durant les saisons 2024-2025. Une équipe composée de jeunes et d'expérimentés », souligne le président de la fédération sport boules malgache, Adrien Julio Edouard Andrianirina.

Huit étapes

Le Masters se jouera sur huit étapes. Sept triplettes élites mondiales ainsi que la meilleure équipe de la ville hôte disputeront chaque étape. Les quatre mieux classées à l'issue des sept étapes joueront le Final Four. La deuxième étape se jouera les 14 et 15 juillet à Soustons, la troisième les 23 et 24 juillet à Cluses, la quatrième les 4 et 5 août à Palavas-les-Flots, la cinquième les 20 et 21 août à Nevers, la sixième les 26 et 27 août à Romans-sur-Isère et la septième les 3 et 4 septembre à Levallois-Perret. L'étape finale est programmée les 9 et 10 septembre à La Talaudière.

Cette sortie est subventionnée en intégralité par la fédération et ses partenaires. Elle entre dans le cadre de la préparation aux championnats du monde tête à tête, doublette et doublette mixte à Rome en Italie. « Ces six joueurs intégreront le regroupement final, deux d'entre eux représenteront Madagascar au championnat du monde » a conclu le président de la FSBM. « Le retard du départ de la délégation est dû à l'attente de l'invitation, une des conditionnalités pour la demande de visa auprès du consulat, récupérée la veille du départ », explique le patron de la fédération.