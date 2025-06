Madagascar: Feux d'artifice au Lac Iarivo - Les bus électriques au départ de Tsarasaotra

Le public pourra venir admirer les feux d'artifice, le spectacle de drones et le grand jet d'eau au Lac Iarivo, à Ivato, ce soir. Un transport gratuit sera mis en place, au départ de Tsarasaotra jusqu'au site du jet d'eau, de midi à 18h45. À l'issue du spectacle, tous les spectateurs seront reconduits du Lac Iarivo vers Tsarasaotra jusqu'à 23h. L'État met à leur disposition les nouveaux bus électriques pour assurer leur transport jusqu'au site.

« Cela me réjouit vraiment de voir le peuple malgache monter dans ces nouveaux bus, profiter de ce moment de divertissement et célébrer l'indépendance dans un esprit de fierté nationale et de fierté pour Madagascar », a déclaré le président de la République Andry Rajoelina, hier, lors de la remise officielle des bus électriques, au Lac Iarivo à Ivato.

Il est également possible de venir avec son propre véhicule pour admirer ce spectacle. « Les automobilistes en provenance de la ville d'Antananarivo pourront se garer au parking d'Ambodifasina, tandis qu'un parking est prévu devant l'immeuble à Ivato pour ceux venant de l'axe Ivato », explique le secrétaire d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa.

La magistrate de la ville d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, demande à tous de suivre les consignes pendant cet événement et de respecter l'hygiène et la propreté. Des stands de restauration et des toilettes seront disponibles sur le site pendant l'événement.