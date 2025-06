Sénégal: Relance tourisme - Le pays vend ses atouts aux voyagistes français

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga Diao, a présenté les atouts du Sénégal à près de 200 professionnels français du tourisme réunis hier à Pointe Sarène.

MBOUR - Le Sénégal a accueilli, hier, sous l'impulsion du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga Dia, la convention annuelle du Centre d'études des indépendants du voyage (Cediv-Travel), qui réunit près de 200 professionnels français du tourisme. Cet événement majeur a eu lieu à Pointe Sarène, dans la région de Mbour, et a offert une plateforme idéale pour promouvoir les atouts touristiques du pays.

L'ambiance conviviale et chaleureuse a ravi les participants. Ces derniers, émerveillés par les paysages atypiques et la diversité culturelle du Sénégal, ont exprimé leur admiration. Ce rassemblement a permis au Sénégal de présenter ses ambitions de devenir la destination phare des Européens en Afrique de l'Ouest. Le pays souhaite se positionner comme un modèle de tourisme durable en mettant l'accent sur la digitalisation et la compétitivité.

Le ministre du Tourisme, Mountaga Diao, a souligné l'importance de cette rencontre, affirmant que le Sénégal possède une richesse naturelle et culturelle incomparable ; ce qui fait du pays une destination de choix à l'échelle mondiale. Cette convention, qui se déroule dans un contexte de relance économique post-pandémie, représente une opportunité pour repenser le secteur touristique tout en répondant aux défis mondiaux, notamment ceux liés à la durabilité, à la digitalisation et à la compétitivité.

La direction générale de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) se réjouit de ce partenariat stratégique avec le Cediv. Ce réseau, fort de plus de 200 professionnels du tourisme, permettra de renforcer les liens avec les marchés traditionnels, surtout la France, tout en explorant de nouvelles perspectives vers l'Europe centrale et de l'Est. Pendant leur séjour de sept jours, les partenaires français auront l'opportunité de découvrir les circuits écotouristiques du Sénégal, particulièrement les sites emblématiques et la richesse naturelle du pays. Selon le Directeur général de l'Aspt, Dr Adama Ndiaye, cette approche permet de redynamiser le tourisme sénégalais tout en ouvrant de nouvelles possibilités de coopération.