Afrique: Football/RDC - Monaco officialise le partenariat R.D.Congo, coeur de l'Afrique

L'As Monaco club de la première division en Ligue 1, Française, a officialisé ce mardi 24 juin 2025 sa collaboration avec le ministère des Sports et loisirs de la République démocratique. L'annonce de ce partenariat est faite sur le site web du club, et la durée de cette association est de 3 ans soit jusqu'en 2028.

Selon le club de la principauté le projet « R.D.Congo, coeur de l'Afrique » s'appuie sur l'expérience de l'AS Monaco et le potentiel dont regorge la RDC, pour contribuer au développement du football congolais avec la professionnalisation, la structuration des parcours de formation, et accompagnement des jeunes talents.

Outre la dimension sportive, cette collaboration va amplifier la visibilité de la RDC en international pour attirer les investissements, la valoriser du potentiel humain et culturel du pays, avec l'affichage de logo sur le maillot de l'As Monaco qui est qualifiée pour la phase préliminaire de la Ligue des Champions de l'EUFA pour la saison sportive 2025-2026.

Cette collaboration audacieuse s'inscrit dans une vision de faire du football un levier de transformation sociale, économique et culturelle, afin de servir la jeunesse congolaise et à développer l'image de la RDC.

Le partenariat s'articulera autour de deux principaux piliers :

Développement du football : en capitalisant sur son expertise reconnue en matière de formation et de progression des jeunes talents, l'AS Monaco accompagnera la professionnalisation du football en RDC. Ce pilier visera à renforcer les compétences locales, à structurer les parcours de formation et à soutenir les dynamiques de transformation du football congolais.

Rayonnement de l'image : grâce à la visibilité médiatique internationale de l'AS Monaco, l'image de la RDC sera mise en valeur pour souligner son potentiel humain et sa vitalité, puis y attirer et encourager les investissements.

« Ce n'est pas qu'un accord, c'est une vision à 360 degrés pour notre avenir, bâtie sur l'unité et la détermination. Avec les ministères de la Culture et du Tourisme, nous sommes unis par un engagement commun : construire des industries solides qui bénéficieront à tous. Pour ma part, je suis convaincu que nous pouvons créer un environnement sportif florissant », a indiqué Didier Budimbu, ministre congolais des Sports et loisirs.

Visible sur la manche du maillot en Ligue 1 et LDC

La marque « R.D.Congo, coeur de l'Afrique » bénéficiera d'une exposition importante. Elle sera visible sur la manche du maillot de l'équipe professionnelle de l'AS Monaco en Ligue 1 et lors des compétitions européennes, à commencer par la Ligue des Champions 2025-26. Elle apparaîtra également sur la face avant des maillots des équipes de l'Academy (Groupe Elite, U19, U17).

Sa présence s'étendra aussi sur les supports de visibilité du Club à domicile et sur l'ensemble de ses plateformes de communication, touchant directement les plus de 26 millions de suiveurs de l'AS Monaco sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes fiers de nouer ce partenariat avec la RDC et honorés de la confiance accordée par le ministère des Sports et Loisirs, afin de contribuer au rayonnement du pays et de soutenir les efforts entrepris pour structurer et développer le football local. Nous sommes impatients de débuter cette collaboration inédite pour le Club », a indiqué Thiago Scuro, directeur général de l'AS Monaco.