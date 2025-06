Madagascar: Magasins U - Record du monde sucré avec un koba long de 9,68 mètres

Une réalisation qui marquera l'histoire culinaire de Madagascar : l'enseigne de grande distribution Magasins U établit un record sucré en produisant le plus long koba jamais réalisé dans le pays, mesurant 9,68 mètres. Un exploit à inscrire dans le Guinness Book des records, puisque personne à Madagascar, et a fortiori dans le monde, n'avait jusqu'ici accompli une telle prouesse.

Présenté lors des célébrations de la fête nationale, ce joyau culinaire fait la fierté des Magasins U, mais aussi celle des consommateurs. Le koba, produit typiquement malgache, incarne en effet la tradition, le savoir-faire et la fierté nationale.

C'est pour cette raison que, pour souligner la portée culturelle de l'événement, la présentation officielle du plus long kobadu monde - organisée hier au Super U Ivandry - a été honorée par la présence de deux représentants du ministère de la Culture et de l'Artisanat : Ratovonirina Faly Andriantsoa, Directeur Général de la Culture, et Rahalison Onjania Adolphe, Directeur des Affaires Juridiques.

Ambiance festive

Ce gâteau traditionnel à base de farine de riz, de sucre et de cacahuètes a été mis à l'honneur à travers une performance spectaculaire et rassembleuse. L'événement a attiré un large public venu assister à l'exposition, dans une ambiance chaleureuse et festive. Ce record visait à valoriser le patrimoine culinaire malgache, à célébrer le savoir-faire traditionnel et à renforcer l'unité autour d'un symbole de convivialité.

À quelques jours du 26 juin, les Magasins U de Madagascar ont choisi de célébrer la Fête nationale autrement, en alliant gastronomie, tradition et engagement local. Avec ses 9,68 mètres de koba, ce record inédit devient un symbole de partage, de créativité et de fierté malgache.