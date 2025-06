Madagascar: Pétanque/Masters et Tournée Estivale - Le pays alignera ses meilleurs boulistes

Madagascar s'apprête à briller sur la scène internationale de la pétanque. Hier, une délégation de huit personnes, emmenée par une équipe nationale de six boulistes d'exception, a pris son envol depuis Ivato à 13 heures, direction la France. Cette délégation, composée de Zigle, Tianakely, Balotti, Yves, Tonnerre et Lova, accompagnés de leur coach Nanou et du directeur technique national Jeannot Rakoto, représentera la Grande Île aux Masters de Pétanque 2025 et aux tournois estivaux en France.

Pour les Masters, dont la première étape se tiendra à Saint-Gilles-Croix-de-Vie les 25 et 26 juin, Madagascar alignera un quatuor redoutable : Zigle, Tianakely, Balotti et Yves. Ces mêmes joueurs seront rejoints par Tonnerre et Lova pour les tournois estivaux, qui débuteront dès le week-end suivant. « Ce sont les meilleurs boulistes malgaches, sélectionnés pour leur performance exceptionnelle lors du regroupement des 24 joueurs présélectionnés en mai dernier », a déclaré Julio Adrien Edouard, président de la Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM), lors du départ à Ivato.

Il a ajouté que l'équipe combine « jeunes talents et expérience », une alchimie prometteuse pour viser les sommets. Malgré un léger retard dû aux préparatifs des joueurs et aux démarches administratives, l'équipe est prête à défendre les couleurs nationales avec détermination. « Nous sommes prêts à donner notre maximum et à faire plaisir au pays », a affirmé Zigle, champion du monde de tir de précision, confiant dans les atouts de l'équipe.

« Nos expériences internationales sont un avantage majeur, et nous espérons remporter les Masters », a-t-il ajouté. Cette sélection est également présélectionnée pour représenter Madagascar aux Championnats du Monde de tête-à-tête, doublette et doublette mixte à Rome, où les deux meilleurs d'entre eux seront alignés.

Mobilisation

Julio Adrien Edouard a tenu à saluer l'engagement de la FSBM et de ses sponsors, qui ont rendu ce voyage possible. Il a toutefois précisé que d'autres équipes souhaitant participer aux tournois estivaux devront respecter les règlements, assumer leurs frais et s'engager à rentrer au pays, car elles ne seront pas sous l'égide fédérale.

« La FSBM, avec le soutien de ses partenaires, a tout mis en oeuvre pour assurer la réussite de cette délégation officielle », a-t-il insisté. Avec une équipe alliant talent, expérience et cohésion notamment grâce à la complicité de Zigle, Tianakely et Balotti, déjà alignés ensemble lors de la Passion Pétanque Française l'an passé, Madagascar s'avance avec ambition.