Madagascar: Ivato - L'État et l'armée affichent leur unité

À la veille de la fête de l'indépendance, l'État et les Forces armées resserrent les rangs. Durant une cérémonie, hier, à la base des Forces aériennes à Ivato, tous deux ont affirmé une confiance mutuelle dans la quête du développement.

Un soutien mutuel. C'est ce que l'État, par la voix d'Andry Rajoelina, président de la République, et les Forces armées, par le biais du général Lala Monja Delphin Sahivelo, ministre des Forces armées, ont affirmé hier, durant une cérémonie à la Base aérienne 213, ancienne Base aéronavale d'Ivato (BANI).

Hier, la Base aérienne 213 a accueilli une cérémonie militaire pour l'accueil et la remise officielle d'un nouvel aéronef des Forces aériennes. Il s'agit d'un avion Let 410, construit par l'entreprise tchèque Let Kunovice Aircraft Industries. Un événement auquel ont participé les hauts dignitaires étatiques. Outre le chef de l'État, les présidents des deux Chambres parlementaires, des sénateurs, des députés et plusieurs membres du gouvernement étaient présents, tout comme l'ensemble du commandement des Forces de défense et de sécurité (FDS), qui rassemble l'armée, la gendarmerie et la police.

La cérémonie d'hier cadre avec la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance, qui marque aussi les 65 ans des Forces armées, constituées de l'armée et de la gendarmerie. L'aéronef accueilli hier et « remis officiellement au ministère des Forces armées par le président de la République, chef suprême des Forces armées », selon les explications, s'apparente alors à un présent en cette occasion. Toutefois, les prises de parole ont été l'occasion pour les orateurs de mettre l'accent sur « la confiance mutuelle » qu'entretiennent les deux entités.

« Votre geste est un signe d'encouragement envers les Forces armées. Nous vous assurons que nous allons renforcer notre devoir envers la nation. (...) S'il y a des hésitations ou des interrogations, nous, au sein des Forces armées, nous avançons et marchons à vos côtés pour le développement du pays », déclare le général Sahivelo, s'adressant au chef de l'État.

Renforcement de capacité

Dès l'entame de son allocution, le membre du gouvernement a souligné qu'il parlait au nom des Forces armées.

Pour sa part, le président Rajoelina soutient: « Vous savez à quel point la restauration de la dignité des Forces armées me tient à coeur. (...) Vous méritez des équipements aux normes et modernes », en réaffirmant son engagement : « d'oeuvrer au progrès de chaque corps au sein des Forces armées ». Il a justement pris l'exemple du rééquipement des Forces aériennes. Il y a eu les Cessna, les hélicoptères que vient renforcer le Let 410.

Selon les explications présidentielles, l'État a fait l'acquisition de trois Let 410. Seulement, en raison des restrictions aériennes au-dessus de la mer Rouge, à cause du conflit au Moyen-Orient, la livraison des deux autres aéronefs est retardée. À entendre les discours d'hier, du reste, cette symbiose dans la quête du développement consiste en le renforcement de la capacité opérationnelle des Forces armées par l'État, et l'efficience de celles-ci dans leur mission de défense et de sécurité.

Avec l'acquisition des Let 410, par exemple, le président Rajoelina enjoint les Forces armées « à ne plus rester dans le constat, mais à être dans l'action », dans la protection du territoire maritime. « Si avant nous ne pouvions que constater les pêches illicites, avec ce nouveau matériel, nous devons maintenant être en capacité d'agir », déclare-t-il alors. Pouvant transporter dix-neuf éléments avec leurs armes et leurs packages, l'aéronef permet des interventions via les airs.

La réduction du délai d'intervention dans les zones enclavées, comme dans la lutte contre les Dahalo, est également soulignée, puisque le Let 410 peut embarquer des commandos parachutistes. Il a aussi l'avantage d'être un tout-terrain de l'aviation : il peut atterrir sur ou décoller d'une piste de 500 mètres, qu'il s'agisse d'une piste en terre, en gazon ou d'asphalte, du moment qu'elle soit praticable et que la vue soit dégagée.

« Ce que vous faites est un acte de patriotisme. La traduction en acte également de votre vision de modernisation des Forces armées et également de votre volonté de développer le pays par, entre autres, la mise en place d'une sécurité durable », affirme alors le général Sahivelo, s'adressant toujours au chef suprême des Forces armées, et en lui assurant que « les Forces armées respecteront toujours vos ordres ».

Un avion répondant aux besoins du pays

Selon les explications, le Let 410 répond aux besoins du pays. Outre le fait qu'il soit un tout-terrain de l'aviation et qu'il renforce la capacité opérationnelle des FDS, l'aéronef peut aussi être utilisé dans des missions de surveillance et de protection civile. Si besoin, il peut être transformé en avion de fret et embarquer jusqu'à 1,5 tonne de marchandises.

Il peut ainsi être mobilisé pour des livraisons et, éventuellement, des largages de vivres et d'équipements d'urgence durant la saison cyclonique. Le Let 410 peut également être utilisé pour des évacuations sanitaires et embarquer six lits médicalisés.