Algérie: Journées scientifiques et techniques de Sonatrach - Une plateforme stratégique dans le secteur énergétique arabe

ORAN — Le Secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), Djamel Aïssa Al-Loughani, a souligné, mardi à Oran, que les Journées scientifiques et techniques de Sonatrach sont devenues "une plateforme stratégique qui contribue à faire la différence entre le présent et l'avenir du secteur énergétique arabe".

Lors de l'ouverture des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach, le même responsable a souligné que cet événement " n'est pas une simple manifestation périodique, mais une plateforme stratégique qui contribue à dessiner l'avenir du secteur énergétique arabe, et jette les bases d'une nouvelle ère de coopération et d'innovation", ajoutant que cette manifestation constitue "un point de départ pour de nouvelles initiatives au service de l'industrie énergétique dans notre région arabe".

Al-Loughani a réaffirmé "l'engagement constant à renforcer la coopération arabe conjointe et à soutenir les Etats membres dans la réalisation du développement durable et de la sécurité énergétique, en cohérence avec leurs visions et intérêts, et contribuant à l'équilibre et à la stabilité des marchés de l'énergie".

De son côté, le directeur exécutif du Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (RCREEE), Hamdi Zoheir, a souligné l'importance de suivre le rythme des évolutions rapides du secteur de l'énergie à l'échelle mondiale, dans un contexte de rareté des ressources énergétiques et de changement climatique, affirmant que la transition vers les énergies propres est désormais "incontournable".

Il a rappelé que des études prospectives ont révélé des " transformations attendues" à l'échelle mondiale, qui toucheront des secteurs sensibles tels que l'énergie, le transport, l'agriculture et l'intelligence artificielle, ce qui rend "impérative et urgente" l'adaptation à ces mutations.

De son côté, la Commissaire de l'Union africaine aux infrastructures et à l'énergie, Lerato Dorothy Mataboge, a insisté sur l'importance de "renforcer la coopération africaine conjointe dans les secteurs énergétiques productifs, notamment dans le domaine de la recherche scientifique", ajoutant que l'Union africaine "soutient et encourage toutes les initiatives communes visant à mettre un terme aux crises énergétiques dans le continent".

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture de la 12e édition des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach (JST-12 Sonatrach), prévue sur trois jours, s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des énergies renouvelables, Noureddine Yassaa, ainsi que du Président-directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, avec la participation d'environ 1.000 experts et spécialistes représentant 32 pays.