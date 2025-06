Tunisie: Djerba Slush'D 2025 - Un carrefour d'innovation, d'entrepreneuriat et d'investissement au coeur du sud tunisien

L'île de Djerba a accueilli, du 19 au 21 juin, la seconde édition de Djerba Slush'D, confirmant son statut de rendez-vous incontournable de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'investissement en Afrique. Inspiré du format finlandais Slush, l'événement a su rassembler startups tunisiennes, investisseurs internationaux et institutions engagées.

Avec des centaines de participants venus de toutes les régions de la Tunisie, plus de 120 startups, et plus de 20 investisseurs internationaux, Djerba Slush'D 2025 s'est démarqué comme un véritable catalyseur de rencontres, de dialogues et de nouvelles opportunités.

Le programme s'est articulé autour de trois grands axes thématiques :

Investissement & globalisation

Croissance verte & innovation durable

Entrepreneuriat féminin & inclusion économique

Des panels de haut niveau, des keynotes inspirantes et des workshops pratiques ont rythmé les journées, avec un accent particulier sur les ateliers d'investissement sous des formats immersifs et concrets. Ces workshops ont permis aux entrepreneurs d'approfondir leur stratégie de levée de fonds, leur positionnement marché, et leur vision d'expansion à l'international et en particulier en Afrique.

Djerba Slush'D 2025 a proposé une programmation parallèle riche constituée d'une exposition de 30 startups, des espaces et performances culturelles et créatives, et des sessions de networking.

Un moment fort a également été le Job Fair de Tech216 qui a accueilli une centaine de jeunes talents de la région du sud pour une rencontre avec des entreprises à la recherche de profils dynamiques et motivés, organisé au Centre Elife Djerba de la Fondation Tunisie pour le Développement.

Le centre a aussi accueilli un atelier pratique en intelligence artificielle générative dans le cadre du partenariat de la GIZ Tunisie avec GOMYCODE dans le projet Tatooine qui vise à former dix milles jeunes Tunisiens sur les compétences numériques.

Djerba Slush'D 2025 est organisé par Westerwelle Startup Haus Tunis et Westerwelle Foundation, sous l'égide du ministère des Technologies de Communication, en partenariat avec le Centre de Transformation Digitale de la GIZ Tunisie soutenu par l'Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » - Invest for jobs et mandatée par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement BMZ, ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie (CDC), Smart Capital, Impact Partner, Smart Tunisian Technoparks (S2T), la Banque Mondiale, l'ambassade de Finlande, Fondation Orange Tunisie, Fondation Friedrich Naumann, Tunisia Investment Authority, et le British Council à travers le projet Maghroum'in.