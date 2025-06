Madagascar: Fête de l'Indépendance - L'Etat en première ligne à Antananarivo

À l'approche du 26 juin, qui marque le 65e anniversaire de l'Indépendance et la création des forces armées malgaches, Antananarivo vibre déjà au rythme des célébrations. Hier, un événement majeur a eu lieu à Analakely : l'inauguration du « Tsangambato faha 65 taona ».

Cette stèle commémorative, érigée à l'initiative de la mairesse Harilala Ramanantsoa, ancre la mémoire collective au coeur de la capitale, en présence des autorités, à savoir le général de corps d'armée Richard Ravalomanana ; la ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika ; le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Naina Andriantsitohaina ; la Secrétaire d'État en charge de la Souveraineté alimentaire, Tahina Razanamahefa ; la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana ; la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chaminah Loulla ; et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah.

Bus électriques gratuits

Ce 25 juin, veille du jour J, la tradition du « Afo-manga », ou feu d'artifice, sera respectée avec éclat. C'est au lac Iarivo Ivato que la population est conviée pour une soirée de spectacle, de convivialité et d'unité nationale. Afin de faciliter l'accès à cet événement, le gouvernement, en collaboration avec la CUA, mettra à disposition des bus électriques gratuits. « Ces navettes partiront de Tsarasaotra, devant la grande fresque « Parc des oiseaux », et circuleront de 12h à 21h », a-t-elle confirmé.

Sécurité

Dans son intervention, la mairesse a souligné « l'importance du respect des consignes, de la propreté du site et de la sécurité de tous les participants ». Des infrastructures spécifiques seront installées pour garantir le bon déroulement des festivités. « C'est une fête mêlant réjouissance, mémoire collective et respect des valeurs. Nous devons la vivre avec fierté et responsabilité », a-t-elle déclaré.

Le défilé patriotique de demain au stade Barea marquera le sommet des festivités de l'Indépendance, avec une mobilisation conjointe de la CUA et des autorités nationales pour en garantir le succès. La première magistrate de la Ville des Mille rappelle que « cette fête est avant tout celle de tout un peuple » et invite chaque citoyen à y participer « dans un esprit de paix, d'amour pour la patrie et de solidarité », a-t-elle conclu.