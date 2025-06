Afrique: Luanda Angola - Le PM négocie le renouvellement de l'AGOA avec les autorités américaines

Dans le cadre du 17e Sommet USA-Africa Business Summit, le Premier ministre, Christian Ntsay, a conduit une mission diplomatique et économique à Luanda, capitale de l'Angola.

Une série d'échanges de haut niveau a marqué la participation de Madagascar au 17e Sommet USA-Africa Business Summit, dont un entretien avec Constance Hamilton, haute responsable américaine pour l'Afrique auprès du bureau du Représentant au commerce des États-Unis (USTR), et une rencontre avec Troy Fitrell du Département d'État américain. Christian Ntsay est à la manoeuvre pendant ces rencontres avec les autorités américaines.

Le dialogue entre le chef du gouvernement et Constance Hamilton a notamment porté sur deux questions notamment le taux des droits de douane imposés par le gouvernement américain aux produits malgaches, actuellement estimé à 47%, et l'avenir de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) au-delà de son échéance fixée à septembre 2025.

Décisions

Selon les informations relayées par la Primature, les échanges ont permis une évaluation approfondie de l'impact économique et social de ces deux éléments pour Madagascar. La rencontre a été saluée par les deux délégations, a rapporté le service de presse de la primature, qui y ont vu une opportunité de proposer des solutions durables et efficaces afin de stimuler les échanges commerciaux et d'attirer davantage d'investissements, notamment dans le secteur industriel malgache.

Madagascar a réaffirmé sa volonté de suivre de près l'évolution des décisions issues de ces discussions et d'aligner ses politiques sur les orientations convenues. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, David Ralambofiringa, l'ambassadrice de Madagascar à Washington, Lantosoa Rakotomalala, ont fait partie de la délégation dirigée par Christian Ntsay à Luanda.

Par ailleurs, la Primature explique que l'entrevue du Premier ministre avec Troy Fitrell, chef de la délégation gouvernementale américaine présente au Sommet a été consacrée à l'approfondissement de la coopération diplomatique globale entre les USA et Madagascar. Les deux parties ont souligné la qualité des relations bilatérales et ont salué les progrès de Madagascar en matière de stabilité et de développement au cours des dernières années.

Ressources minières

Dans le cadre du Sommet USA-Africa, Christian Ntsay a pris part aux différents panels de haut niveau réunissant chefs d'État, décideurs gouvernementaux, investisseurs du secteur privé et experts africains et américains. Ces échanges ont porté sur les opportunités de développement dans l'exploitation des ressources minières stratégiques, la bonne gouvernance, ainsi que les rôles des États dans l'essor de l'entrepreneuriat, indique-t-on.

La deuxième journée du Sommet, le chef du gouvernement malgache a présenté la vision de Andry Rajoelina pour le développement économique de Madagascar, lors de son intervention. La primature informe qu'il a aussi mis en lumière les réformes engagées pour dynamiser l'industrie, valoriser les ressources minières nationales, créer des emplois et promouvoir la transformation locale des matières premières afin d'en accroître la valeur ajoutée. Il a également souligné l'importance du développement régional à travers de nombreux projets structurants.