Madagascar: MEAH-WaterAid Madagascar - Renouvellement de partenariat pour trois ans

Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) et l'ONG WaterAid Madagascar ont renouvelé leur partenariat stratégique pour une période de trois ans. La cérémonie de signature s'est tenue lundi à Ambohijatovo, entre le ministre Lalaina Andrianamelasoa et la directrice pays de WaterAid, Josette Vignon Makong. Le nouveau protocole vise, entre autres, à étendre l'accès à des services EAH résilients au climat à 1,5 million de personnes supplémentaires, à mobiliser 20 millions de dollars pour soutenir le secteur et à développer des modèles de services sensibles au genre, adaptés aux réalités locales.

« Cette nouvelle alliance permettra d'intensifier notre action conjointe pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, notamment l'ODD 6, qui vise l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. Les actions seront concentrées dans les régions les plus vulnérables, exposées aux effets du changement climatique », a noté Dr Josette Vignon Makong

Le MEAH, pour sa part, bénéficiera d'un accompagnement technique et institutionnel, ainsi que d'interventions ciblées et de campagnes de plaidoyer. Le ministre Lalaina Andrianamelasoa a rappelé l'ancienneté et l'engagement de l'organisation. « WaterAid fait partie des premières familles du secteur. L'eau potable et l'assainissement sont également des missions prioritaires du gouvernement, ce qui réaffirme l'importance capitale de ce partenariat. Nous nous engageons à apporter notre expertise pour une bonne coordination dans ce secteur », a-t-il souligné.

Depuis le début de ses activités en 1999, WaterAid Madagascar a permis à plus de 816 000 personnes d'accéder à l'eau potable, à 837 000 personnes de bénéficier de services d'assainissement améliorés et a touché directement 1,8 million de personnes à travers ses actions de promotion de l'hygiène.