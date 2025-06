Madagascar: Projet PACFC - Appui aux 115 PME exportatrices dans le Sud

Les petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices dans la partie Sud de la Grande île, plus particulièrement dans la région Anôsy bénéficient d'une formation et d'un accompagnement grâce à la mise en oeuvre du projet PACFC.

Il s'agit d'un projet d'aménagement des corridors et de facilitation du commerce (PACFC), un projet gouvernemental sous tutelle du ministère des Travaux publics, avec l'appui financier de la Banque africaine de développement (BAD).

« Ce projet a soutenu 115 petites et moyennes entreprises (PME) oeuvrant dans le domaine de l'agri-business dans la région Anôsy, dont 11 porteurs de projets axés sur la création d'entreprises tournées vers l'exportation. Ils ont bénéficié d'un accompagnement intensif pendant 6 mois au sein d'un programme d'incubation, tandis que les 104 autres PME exportatrices ont reçu des formations et un accompagnement visant à faciliter leur accès au marché international », a expliqué Njaka Rajaonarison, chef de mission au sein du Cabinet Esprit d'Entreprise, lors de l'atelier de clôture des activités d'incubation, de formation et d'accompagnement de ces PME.

Dotation en matériels et équipements

« En plus du renforcement de leurs compétences, ces PME exportatrices recevront également des matériels et des équipements destinés à booster leur production. Parmi les 11 porteurs de projets incubés, certains se spécialisent dans la production d'huiles essentielles, d'autres dans l'exploitation de la baie rose et d'autres épices, tandis que certains visent l'exportation de langoustes. »

Le Cabinet Esprit d'Entreprise a assuré la formation et l'accompagnement des bénéficiaires au sein du centre d'affaires de la région Anôsy, ainsi que l'incubation des porteurs de projets dans le centre de Vohipeno, avec la participation de candidats sélectionnés dans la région Atsimo Atsinanana.

Ces actions s'inscrivent dans la mise en oeuvre du projet PACFC. Njaka Rajaonarison a précisé que les critères de sélection incluaient un âge minimum de 21 ans et une activité dans le domaine de l'agri-business. Les 11 porteurs de projets incubés dans les zones d'influence du projet, ayant terminé leur parcours, ont reçu un certificat attestant de la fin de leur formation. Ils ont eu l'opportunité de présenter leurs produits destinés à l'exportation à cette occasion.

Modernisation des infrastructures routières

Toujours dans le cadre du projet PACFC, le désenclavement des zones à fort potentiel agricole constitue l'une des principales priorités.

« Le projet contribue notamment à la réhabilitation de la Route Nationale n°9 (RN9), reliant Toliara à Dabara, ainsi que de la RNT12A, qui dessert Taolagnaro et Vangaindrano, avec le soutien financier de la BAD et de l'Union européenne. L'objectif est de faciliter la libre circulation des biens et des personnes, en vue d'optimiser l'évacuation des récoltes. » Cette modernisation des infrastructures routières vise à dynamiser les chaînes de valeur agricole et, par conséquent, à stimuler les échanges commerciaux entre Madagascar et le reste du monde.

Par ailleurs, le projet PACFC, comme son nom l'indique, vise à faciliter le commerce en recherchant des débouchés pour les PME exportatrices formées, notamment à travers leur intégration dans les marchés régionaux comme ceux de la SADC et du COMESA.