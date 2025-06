Sénégal: Candidat à la présidence de la FSF - Le journaliste Aliou Goloko liste six chantiers pour un nouveau cap

Journaliste de formation et acteur de longue date du football sénégalais, Aliou Goloko a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il propose un projet de "rupture" structuré autour de six grands chantiers.

Dans une profession de foi adressée à la communauté du football, Aliou Goloko a annoncé son intention de briguer la présidence de la FSF. Porté par une expérience de plus de trente ans dans l'univers du football, le journaliste met en avant une vision ambitieuse axée sur le développement, la transparence et l'innovation.

Son programme repose sur six chantiers prioritaires : Les infrastructures : un plan quadriennal de rénovation et de construction de stades et terrains accessibles sur l'ensemble du territoire. La formation des jeunes : un renforcement des académies, une hausse du nombre de licenciés et l'intégration de méthodes modernes d'entraînement dès le plus jeune âge. Le football féminin : création de ligues compétitives, soutien accru aux clubs féminins et promotion de l'égalité des chances.