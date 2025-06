Sénégal: Saint-Louis-16ème édition festival international de danse contemporaine - L'art au service du développement

Du 25 au 28 juin 2025, la ville historique de Saint-Louis vibrera une nouvelle fois au rythme de la danse contemporaine avec la 16ème édition du festival Duo Solo Danse.

Initié en 2008 et organisé par l'association Diagn'Art sous la direction artistique du chorégraphe saint-louisien Alioune Diagne, cet événement incontournable transforme chaque année la cité en capitale africaine de la danse, attirant des milliers de spectateurs et des centaines d'artistes venus des quatre coins du monde.

Duo Solo Danse est bien plus qu'un simple festival : c'est une aventure humaine et interculturelle où la danse devient un langage universel. Cette année, des artistes du Burundi, de Côte d'Ivoire, d'Espagne, d'Éthiopie, du Kenya, de Madagascar, du Mali, des Pays-Bas, de la RDC, du Rwanda, du Togo et des États-Unis se joindront à la scène sénégalaise pour offrir des spectacles puissants et porteurs de regards originaux sur le monde contemporain.

Le festival se distingue par son approche inclusive, sortant la danse des salles de spectacle pour investir les quartiers et les lieux publics. Gratuit et ouvert à tous, il permet aux populations, y compris celles éloignées des propositions artistiques, de vivre une expérience unique. « Duo Solo Danse est une aventure humaine, artistique et sociale. À travers chaque geste chorégraphique, ce sont des peuples qui s'ouvrent, dialoguent et vibrent ensemble », souligne Alioune Diagne.

Cette édition marque l'introduction de deux nouveautés majeures :

L'espace Keur OMA, un nouveau lieu situé dans le quartier Diaminar, rejoindra les sites traditionnels que sont l'Institut français et le Centre Culturel Le Château.

Le projet Ngamen ha wendoogo, une initiative pédagogique d'inclusion par le sport et l'art, présentera une pièce originale interprétée par une troupe de 12 personnes, avec et sans déficience intellectuelle, issues du village de Mboumba.

Engagé dans des actions de développement durable, le festival mise également sur l'éco-responsabilité (réduction des déchets plastiques, produits locaux) et la parité femmes-hommes.

Au-delà des spectacles les sessions de formation et d'échanges sont prévus. En marge des performances, Duo Solo Danse propose des résidences artistiques, des ateliers de formation, des séances de réseautage international et des moments conviviaux, comme les échanges autour d'un ataya (thé traditionnel) sur le bateau Bou el Mogdad.

Rendez-vous est donné du 25 au 28 juin 2025 à Saint-Louis pour célébrer la danse, la diversité et la créativité, dans un esprit de partage et de transformation sociale. Ainsi, L'art ne se limite plus à la simple contemplation du beau ; il s'affirme désormais comme un puissant levier d'expression d'engagement et de métamorphose des sociétés. A travers les mouvements, les corps et les rythmes, cette 16ème édition du festival international de danse contemporaine de Saint Louis invite à repenser le rôle de la création artistique dans la construction d'un monde plus inclusif et solidaire