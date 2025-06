Sénégal: Mbour - Randonnée nationale - Plaidoyer pour un facteur essentiel de santé publique et de cohésion sociale

Sous l'impulsion d'Amadou Diakhaté, président du Club des Randonneurs de la Petite Côte, près de cinq kilomètres de rues de Mbour ont vibré au rythme d'une marche nationale.

L'événement, qui a drainé des participants de tout le Sénégal ainsi que des personnalités du monde sportif, a mis en lumière le rôle clé de la randonnée comme vecteur de santé publique et de lien social.

Amadou Diakhaté a ouvert les festivités en rendant hommage aux marcheurs et aux organisateurs : « Cette réussite est le fruit d'un engagement commun », a-t-il souligné, insistant sur l'importance de fédérer les énergies autour d'une pratique accessible à tous.

Parmi les figures marquantes, Abdoulaye Sarr, ancien sélectionneur national de football, a partagé une analyse approfondie de sa participation. Pour lui, la randonnée dépasse le simple exercice physique : « C'est un facteur essentiel de santé publique. La santé est au coeur du développement humain ». Il a détaillé les vertus multidimensionnelles de la marche : «Ses bénéfices cardio-vasculaires et musculaires sont incommensurables, surtout après 50 ans ». En plus il soutient que « la marche entretient la vivacité d'esprit » et demeure un puissant levier de communication. Elle crée des rencontres et consolide les liens humains. « La randonnée allie sport, loisir et communication. C'est une pratique à généraliser à tout le pays », a-t-il plaidé, appelant à étendre l'initiative.

Mamadou Kébé, président du club Diokere Endem de Velingara, a fait parcourir à son équipe « des centaines de kilomètres » pour rejoindre Mbour. Une démarche formatrice selon lui : « Nous avons acquis des stratégies précieuses en vue d'organiser nous-mêmes une marche nationale ». Il a salué la double dimension de l'événement : « La randonnée est source de santé et de cohésion sociale. Ces échanges nous ont permis d'enrichir nos réseaux et nos connaissances ». Pour Kébé, cette pratique agit aussi comme un « support de communication » unique.

La réussite de cette édition ouvre la voie à une pérennisation de l'événement. Les organisateurs entendent transformer la randonnée en rendez-vous annuel, étendu à d'autres régions, pour ancrer durablement la culture du "marcher ensemble" au service du bien-être collectif. Alors que les derniers marcheurs se dispersaient et quittaient Mbour, un consensus se dégageait : la randonnée pédestre, bien plus qu'un sport, s'impose comme un rempart contre la sédentarité et un ciment social pour le Sénégal.