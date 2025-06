La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), la Croix-Rouge Malagasy (CRM) et la Direction générale de la Protection Civile et des Opérations d'Aide Humanitaire Européennes (DG ECHO) ont officiellement clôturé hier le Partenariat Programmatique (PP). Lancé en mai 2022, ce projet mis en oeuvre à Madagascar est appuyé par la Croix-Rouge Allemande, la Croix-Rouge Luxembourgeoise et la Croix-Rouge Française. Ce partenariat a permis de renforcer la préparation et la réponse aux catastrophes, ainsi que la résilience des communautés vulnérables.

L'atelier de leçons apprises et de clôture organisé pendant ces deux jours a permis de mettre en lumière les principales réalisations du programme, tout en ouvrant un espace de réflexion sur les défis rencontrés et les prochaines étapes.

Mis en oeuvre dans les régions d'Analamanga, Anosy, Androy, Vatovavy et Fitovinany, ce partenariat programmatique a permis de soutenir plus de 150 000 personnes. Il se porte sur quatre piliers d'action : la gestion des risques de catastrophes, la préparation et la réponse aux épidémies et pandémies, l'aide en espèces et par bons, la communication des risques, l'engagement communautaire et la redevabilité.