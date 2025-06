Madagascar: Analamahitsy - Un coup de feu en plein jour pour déjouer une attaque

La peur et les cris ont résonné à Analamahitsy lundi 23 juin, vers 12h30, lorsqu'une agression soudaine est survenue près du carrefour menant à Nanisana. Cet événement a provoqué la confusion et l'anxiété parmi les habitants du quartier, mais heureusement, un policier hors service qui passait par là est intervenu pour secourir la victime.

Le silence des lieux a rapidement été brisé par des cris et des appels à l'aide lorsqu'une femme portant un sac à main a été la cible d'un jeune agresseur. Soudainement, ce dernier lui a arraché son sac et s'est enfui à toute vitesse. La panique s'est emparée de la foule, exprimant leur exaspération face à l'insécurité grandissante.

L'atmosphère était lourd de de tension, mais un policier du commissariat du 8ème arrondissement de la Sécurité publique d'Analamahitsy, qui n'était pas en uniforme, passait par là et a entendu les appels au secours de la population. Sans hésiter, il s'est lancé à la poursuite du voleur. Pour arrêter le fuyard, le policier a tiré un coup de feu en l'air. N'ayant plus d'autre choix, le voleur a jeté le sac et s'est rendu. Le sac a été rendu à sa propriétaire.

Un sentiment de soulagement et de joie a envahi les habitants, qui ont exprimé leur bonheur en s'exclamant : « Il y a des policiers partout en ville ! ». Cet événement souligne qu'en dépit des situations préoccupantes, l'espoir et l'aide sont toujours présents lorsque la communauté et les forces de l'ordre travaillent ensemble.