La grande salle de conférence du Conseil départemental de Saint-Louis a abrité hier, mardi 24 juin, un atelier de diffusion du Plan de résilience climatique (PRC) de l'agglomération de Saint-Louis.

Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP) qui est financé par le Gouvernement du Sénégal avec l'appui technique et financier de la Banque Mondiale. L'objectif est de réduire la vulnérabilité des zones côtières et de renforcer la planification urbaine et environnementale de la ville tricentenaire fortement menacée par les effets du changement climatique tels que l'érosion côtière et l'avancée de la mer.

Les inondations fluviales et pluviales, la submersion marine, l'érosion côtière la salinisation des sols, ce sont autant de phénomènes qui perturbent de nos jours le vécu des populations. La ville de Saint-Louis n'est pas épargnée. Ce qui justifie la tenue de cet atelier de diffusion du Plan de résilience climatique de l'agglomération de Saint-Louis.

« Le Plan de Résilience Climatique (PRC) se fonde sur une analyse approfondie de cinq principaux aléas climatiques qui affectent la ville de Saint-Louis à savoir l'avancée de la mer, l'érosion côtière, la submersion marine, la salinisation des terres et les inondations », a fait savoir Amadou Diouldé Diallo, représentant du Directeur général de l'Agence de Développement Municipal (ADM). Il a rappelé que cette étude vise à apporter des réponses concrètes aux menaces dans le but de rendre l'agglomération de Saint-Louis plus résiliente. Le plan était prévu au préalable pour identifier dix actions prioritaires.

Cependant, le processus a abouti à 25 propositions, dont dix qui ont été retenues selon des critères de faisabilité, d'impact et d'urgence. Selon toujours M. Diallo, le prolongement du canal de Gandiole reste une demande récurrente des communautés pour limiter les effets des inondations et améliorer l'évacuation des eaux. La rencontre a été présidée par l'adjoint au Préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, qui est revenu sur l'importance de ce plan.

« C'est un plan non seulement ambitieux mais aussi inclusif. Il est multisectoriel et participatif et permet à Saint-Louis de se préparer efficacement face aux défis climatiques. Nous appelons toute la population à se l'approprier, à le défendre et à veiller à ce qu'il soit intégré dans les politiques publiques nationales », a-t-il déclaré au terme de la cérémonie d'ouverture officielle de cet atelier qui a réuni des acteurs de divers secteurs et services.