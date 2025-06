Madagascar: Bus électrique - Entre 6 et 12 milliards d'ariary d'économie sur une année

Une grande première à Madagascar bien que l'usage soit courant dans beaucoup de pays, les bus électriques ont beaucoup d'avantages comparés aux cars thermiques à gasoil.

Ce genre de transport en commun qui a, par ailleurs, le mérite d'être écologique permet de faire, selon les analystes, entre 6 et 12 milliards d'ariary d'économie sur une année.

Différence

Comparaison : Le bus électrique fourni par Foton, un des géants chinois de l'industrie automobile, fonctionne avec une batterie de 310 Kwh pour une autonomie de 260 kms. Avec un tarif de recharge estimé à 700 ariary le Kwh, les 310 Kwh, pour faire le plein coûte donc 217 000 ariary pour les 260, km d'autonomie. Pour un bus diesel dont la consommation est estimée à 25 litres au 100 km, les 260 km nécessitent 65 litres de gasoil pour un prix actuel de 5 100 ariary le litre, faisant ainsi un prix total de 331 500 ariary (65L x 5 100).

Ce qui fait une différence de 114 500 ariary pour le plein. A supposer que chaque bus consomme entre un demi-plein et un plein de charge ou de carburant par jour, la différence est de taille et se situe entre 57 250 ariary et 114 500 ariary par jour, soit entre 20 896 250 ariary et 41 792 500 ariary sur une année pour chaque bus.

Au total, pour les 300 bus importés, l'économie annuelle peut se situer entre 6 et 12 milliards d'ariary. Et ce, sans les gains qui résultent de l'absence de coûteux entretiens pour les lubrifiants, les filtres, le liquide de refroidissement et autres essentiels des moteurs thermiques.

Géants chinois

En termes de qualité, les marques Foton n'ont rien à envier aux autres. Fondée en 1996, Foton appartient à BAIC Group. La marque est considérée comme un des géants chinois de l'industrie automobile et se spécialise principalement dans la fabrication de véhicules utilitaires.

Présente dans plus de 100 pays et comptant des dizaines de milliers d'employés, Foton collabore avec plusieurs grandes entreprises mondiales comme Cummins spécialisés en moteurs diesel, Daimler AG (Mercedes Benz), ou Bosch (système électronique...). Foton se positionne, par ailleurs, comme un acteur majeur dans le transport durable et l'innovation technologique.