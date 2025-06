Madagascar: Concert - Tout est fin prêt pour « Sons et lumières »

A un jour de la célébration de la fête de l'Indépendance, les événements y afférant vont bon train et le traditionnel concert « Sons et lumières » n'y déroge pas. Pour cette 23e édition, tout est fin prêt. La chorale RFF Amparibe Famonjena n'attend plus que son public pour le concert de prière pour la Nation et la Jeunesse, particulièrement ceux qui passeront les examens officiels.

L'équipe au grand complet est à pied d'oeuvre et se retrouvera sur la scène du temple FJKM Amparibe Famonjena ce soir, à partir de 17h. Avec Henri Ratsimbazafy comme invité de marque, la chorale sera accompagnée par des musiciens aguerris dont Son et Tahiana aux claviers, Théo à la basse, Nomena à la batterie ainsi que Titi et Tantely aux saxophones.

La chorale Anjomaran'ny fitiavana de la Fjkm Tranovato Fitiavana Toamasina prendra également part aux festivités. Dans la même foulée, le pasteur Tahiana Rakotomanana fera la prédication, avec l'intervention du pasteur retraité Solofo Raharijaona. La soirée ne se limitera pas au concert et à la prière car en seconde partie, un feu de camp et du « face painting » autour d'une bonne table seront au programme.