Ile Maurice: Fabrice David - «Dire la vérité même quand elle est impopulaire»

Le ministre délégué à l'Agro-industrie, la sécurité alimentaire, l'économie bleue et la pêche a débuté son intervention en revenant sur sa dernière rencontre, il y a deux ans, avec Kailash Purryag (décédé pendant le week-end), où l'ancien tribun et président de la République partageait ses réflexions sur l'histoire politique du pays et les exigences de l'engagement public. «Un moment fort où se mêlaient récits de la grande histoire» et confidences sur les dilemmes politiques, les choix difficiles et le poids des responsabilités.»

Fabrice David a ensuite abordé deux dossiers majeurs : la réforme de la Basic Retirement Pension (BRP) et la transformation de l'économie mauricienne à travers le développement de l'économie bleue. Pour lui, la vérité sur la BRP est multidimensionnelle : démographique : le nombre de personnes âgées explose (+38 % en dix ans), alors que la population active stagne voire diminue ; physiologique : l'espérance de vie a augmenté, rallongeant la durée du paiement de la pension ; économique : le coût de la BRP est passé de Rs 5,97 milliards en 2010 à Rs 55,4 milliards en 2025, une hausse de 828 %.

Sur la dimension politique, il dénonce le manque de courage des précédents gouvernements, dont celui de Pravind Jugnauth. «En 21 ans, Pravind Jugnauth a été ministre des Finances durant six ans et Premier ministre pendant sept ans. Quelle bold decision a-t-il prise pour rendre notre système soutenable ?» Il a maintenu que la réforme ne se ferait pas au détriment des plus fragiles - femmes au foyer, personnes handicapées ou sans revenus. «Réformer, c'est protéger. Refuser cette réforme, c'est choisir la facilité aujourd'hui et l'effondrement demain.»

Passant de la protection sociale à l'économie, Fabrice David a détaillé la stratégie ambitieuse du gouvernement visant à transformer le ministère de la Pêche en un véritable ministère de la nouvelle économie bleue reposant sur six secteurs : la pêche durable et l'aquaculture ; les énergies marines renouvelables ; le tourisme côtier ; le commerce maritime ; l'innovation océanique ; et le financement bleu. Des Assises de l'océan sont prévues en octobre pour actualiser la feuille de route établie en 2013.

Fabrice David a aussi salué l'engagement du Premier ministre, qui a conduit la délégation mauricienne à la 3e Conférence des Nations unies sur l'océan à Nice avant de conclure par une formule percutante : «Nous voulons faire de Maurice non plus une petite île qui se développe, mais un grand pays océanique pour la région et pour le monde.» (...) «Le ciel était la limite. Aujourd'hui, nous comprenons que l'océan est la limite. Et l'océan, lui, n'a pas de limite.»