Congo-Brazzaville: Fonction publique - Le pays partage son expérience à Addis-Abeba

Le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboké-Ndza, a présenté les innovations du Congo en matière de la modernisation de la fonction publique, au cours de la célébration de la Journée africaine de la fonction publique (JAFP), du 21 et 23 juin à Addis-Abeba, en Ethiopie.

La10e édition de la JAFP a regroupé autour d'une même table les ministres, les chefs de délégation de la fonction publique, les hauts fonctionnaires, les représentants de la société civile, les universitaires, les acteurs du secteur privé et les partenaires au développement.

A cette occasion, chaque ministre ou chef de délégation a eu à présenter des exemples concrets sur l'amélioration de leur agilité et de leur résilience dans le but de combler les lacunes historiques en matière de prestation de services et d'assurer une gouvernance équitable.

Pour témoigner de son engagement constant à jouer toute sa partition dans les mécanismes de coopération continentale et de son attachement aux principes de bonne gouvernance administrative, le Congo y a été présent. A la tête de la délégation, Christian Aboké-Ndza a présenté les innovations en matière de la modernisation de la fonction publique dans le pays.

En effet, déterminé à doter l'administration congolaise de tous les outils stratégiques essentiels à sa performance, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Fonction publique, a ouvert un vaste chantier de transformation numérique. Le but étant, entre autres, de moderniser des pratiques administratives, de simplifier les formalités et les procédures administratives, mais aussi et surtout d'apporter le service public aux usagers.

Selon le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, cette ambition légitime de modernisation du service public entre dans le droit fil de la très haute directive du président de la République, clairement exprimée dans le projet de société à base duquel il avait été réélu : « Ensemble, poursuivons la marche », devenu par la suite programme du gouvernement.

Au nombre des avancées significatives enregistrées, Christian Aboké-Ndza a cité l'opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'Etat ; la mise en place du Système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat; l'existence du nouveau cadre légal d'exercice de la fonction publique qui intègre les dispositions pertinentes de la charte africaine sur les valeurs et principes de l'administration et du service public ainsi que ses textes d'application.

Il a aussi évoqué l'interconnexion de tous les services techniques du ministère en charge de la fonction publique ; le développement et opérationnalisation du portail web de ce ministère; la mise en place du Répertoire interministériel des métiers, des emplois et des compétences ainsi que la réalisation de l'étude pour la mise en place d'un système de gestion électronique des documents au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale.

La 11e édition de la JAFP prévue en 2027

Des riches innovations vivement saluées par les participants à la 10e JAFP. Profitant de cette tribune, Christian Aboké-Ndza a plaidé et obtenu, auprès de la Commission de l'Union africaine, la formation des cadres congolais au processus d'élaboration du rapport de mise en oeuvre de l'outil d'évaluation des Etats-parties à la Charte. Cet outil permet, en effet, de suivre et de rendre compte de la mise en oeuvre de la Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration.

Enumérant la question de la participation de la société civile pour une gouvernance inclusive, le chef de la délégation congolaise a indiqué que dans son pays, la société civile joue pleinement son rôle dans les différentes instances de décision. A titre d'illustration, il a souligné la création des instances comme le Comité national du dialogue social, la Commission nationale consultative du travail, les Conseils consultatifs des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap et de la société civile.

S'agissant des conclusions de cette célébration, il a été décidé de l'organisation de la 11e édition de la JAFP en 2027 en Ethiopie. Placée sur le thème « Renforcer l'agilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques en matière de prestation de services », l'édition 2025 a été articulée autour de cinq sessions.

Il s'est agi notamment de renforcer les institutions publiques pour lutter contre les inégalités historiques et promouvoir l'inclusion ; les réformes juridiques et structurelles pour parvenir à une gouvernance équitable ; tirer partie de la numérisation pour améliorer l'accès à l'information et la responsabilité ; plaidoyer de la société civile et collaboration multipartite pour une gouvernance inclusive ; étude de cas par pays.

Les participants ont salué, dans une déclaration, l'engagement des fonctionnaires de l'Afrique qui travaillent avec dévouement pour promouvoir le développement inclusif, souvent dans des conditions difficiles. Ils ont, par ailleurs, reconnu les progrès accomplis par les Etats membres dans la transformation du secteur public, tout en soulignant l'urgence de renforcer les compétences des fonctionnaires et de faire évoluer les mentalités afin de transformer le secteur de la fonction publique sur le continent.