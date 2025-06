Cameroun: Le WWF mobilise le secteur privé pour la préservation de 4 millions d'hectares de forêts

Le WWF mobilise le secteur privé pour la préservation de 4 millions d'hectares de forêts, y compris dans le Bassin du Congo

Un nouveau rapport d'impact publié par le WWF met en lumière comment l'engagement du secteur privé, à travers le programme Forests Forward, contribue à la conservation de plus de 4 millions d'hectares de forêts dans le monde, y compris dans des paysages essentiels du Bassin du Congo, l'un des plus riches en biodiversité et en carbone de la planète.

Lancé en 2021, Forests Forward est le programme phare du WWF pour l'engagement des entreprises en faveur des forêts. Il regroupe 26 entreprises de neuf secteurs, dont Interholco AG, IKEA et HP Inc., qui s'engagent à améliorer la gestion forestière, à promouvoir l'approvisionnement responsable et à investir dans la conservation.

Dans le Bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale au monde, des entreprises comme Interholco collaborent avec le WWF pour démontrer que la gestion durable des forêts peut à la fois protéger la biodiversité et améliorer les moyens de subsistance des populations locales. « Nous voulons être des leaders en matière de gestion responsable des forêts dans le Bassin du Congo », déclare Tom van Loon, directeur du développement durable chez Interholco AG. « Avec le WWF, nous montrons que des forêts saines peuvent soutenir à la fois la nature et les populations. »

Au total, 1,3 million d'hectares sont placés sous des actions de conservation actives dans les paysages du programme, tandis que 2,7 millions d'hectares font l'objet d'une gestion forestière améliorée par les entreprises partenaires. Ces efforts sont cruciaux face à la perte record de forêts tropicales, qui menace les services écosystémiques vitaux et aggrave les crises du climat et de la biodiversité.

« Les forêts sont essentielles non seulement pour l'Afrique, mais pour toute la planète », souligne Kirsten Schuijt, directrice générale du WWF International. « Les partenaires de Forests Forward prouvent que les entreprises peuvent être une force pour la nature en protégeant les forêts tout en créant de la valeur durable pour les populations et l'économie. »

Alors que l'échéance de 2030 pour les objectifs mondiaux nature et climat se rapproche, le rapport appelle à intensifier l'action du secteur privé pour combler les déficits de financement et inverser la perte des forêts. Dans le Bassin du Congo et ailleurs, le WWF poursuit ses partenariats avec des entreprises engagées pour des solutions ancrées dans la réalité locale et la durabilité écologique, prouvant que conserver les forêts, c'est aussi faire le choix d'une stratégie d'entreprise pérenne.