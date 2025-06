Ile Maurice: Dianette Henriette-Manan - «Non à une réforme qui sacrifie les plus faibles»

La députée a mis en avant plusieurs points clés concernant les spécificités de Rodrigues et les politiques nationales. Elle a insisté sur la nécessité de prendre en compte les réalités sociales, économiques et humaines de Rodrigues dans la réforme de la retraite (BRP) et le budget.

«Les grands-parents sont souvent le pilier économique des familles. Travailler jusqu'à 65 ans est irréaliste pour ceux exerçant des métiers physiques pénibles.» Elle a également abordé les problèmes de transport entre Maurice et Rodrigues, proposant des mesures spécifiques pour les urgences, les étudiants et les cas prioritaires.

En ce qui concerne le tourisme, la pêche et l'économie bleue, elle a proposé qu'une taxe touristique soit reversée à la Commission du Tourisme. Elle a également abordé des thèmes, tels que l'éducation, la jeunesse, le genre et les familles, demandant des ressources éducatives équitables et un soutien accru aux femmes et à la garde d'enfants. Elle a dénoncé les injustices dans les promotions et les transferts dans la fonction publique par rapport à Maurice et souligné la faible exécution des projets budgétaires, avec seulement 37 % des projets réalisés.

Dianette Henriette-Manan a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement central qui a alloué plus de Rs 5,7 milliards à Rodrigues et plaidé en faveur de certains sacrifices budgétaires mais a demandé justice et équité en retour. «Rodrigues, faisant partie intégrante de la République, doit être traitée avec respect, dans toutes les politiques publiques.» Elle a conclu par un appel fort à la justice sociale, la cohérence nationale et la solidarité républicaine.