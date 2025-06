Ile Maurice: Handball - Karabatic, Richardson, Narcisse et Cazal à maurice le 8 juillet

Non, on ne rêve pas ! Nikola Karabatic, Jackson Richardson, Daniel Narcisse et Patrick Cazal, quatre des plus grands noms du handball français seront à Maurice le 8 juillet prochain pour un match de gala au Gymnase de Phoenix, à partir de 19 heures.

En sus de ces quatre noms, il y aura sept joueurs du PSG Handball et quelques autres stars du Liqui Moly Starligue, soit l'équivalent du championnat de France de première division.

Mais les plus connus sont Karabatic, Richardson, Narcisse, Cazal et à un degré moindre, Luka Karabatic. Nikola Karabatic est tout simplement le plus grand handballeur français de tous les temps en termes de palmarès. Triple champion olympique (2008, 2012, 2020), quadruple champion du monde et triple champion d'Europe, il a marqué l'histoire du sport par sa longévité et son palmarès inégalé avant de prendre sa retraite l'année dernière.

A un moment, il y avait une rivalité entre Nikola Karabatic et le Croate Ivano Balic pour savoir qui était le meilleur joueur au monde. A ce propos, ce duel a été ravivé le temps d'une soirée. Les deux joueurs s'affronteront effectivement à la Réunion, le 5 juillet prochain grâce a un évènement organisé par l'Association Gaston Richardson.

Le Groupe City Sport Maurice a profité de la venue de ces stars à l'Ile Soeur pour faire feu de tout bois et les faire faire un détour par Maurice. Ils ont recu le soutien du RM Club et de Riu Hotel & Resorts. Malheureusement, Ivano Balic ne pourra pas faire le déplacement ici. Mais, son absence sera compensée par la venue d'autres stars.

A commencer par Jackson Richardson. Avant Karabatic dans le coeur des handballeurs francais, il y avait effectivement un certain Jackson Richardson. Capitaine emblématique des Bleus dans les années 1990-2000, il avait élu meilleur joueur du monde en 1995. Jackson est une icône du handball, respecté pour son charisme, son jeu spectaculaire et son engagement pour le développement du sport.

Elohim Prandi, Luc Steins, Luka Karabatic, Jannick Green, Kamil Syprzak et Yahia Omar (de g. à dr.) jouent au PSG et seront aussi à Maurice.

Jackson Richardson ne sera pas à sa première visite chez nous. En 2002, il avait fait le voyage a Maurice avec quelques uns de ses coéquipiers, dont Gregory Anquetil, Olivier Giraud et Andrej Golic, entre autres, eux aussi vedettes du handball français. A l'époque, ils avaient affronté la sélection de Maurice.

Tout comme Richardson, Daniel Narcisse a aussi été élu meilleur joueur du monde, en 2012. Réunionnais, comme Richardson, il était surnommé «Air France» à cause de sa détente spectaculaire. Il possède également un palmarès long comme son bras, soit double champion olympique, quadruple champion du monde et triple champion d'Europe.

Quatre mauriciens de la partie

Autre Réunionnais connu, c'est Patrick Cazal qui faisait partie de la même génération que Richardson. L'actuel sélectionneur de la Tunisie a été de la partie quand la France a gagne son premier titre mondial en 1995 et en 2001. Il a ensuite embrasse une carrière d'entraineur à Dunkerque. Pour la petite anecdote, certains joueurs de la sélection mauricienne aux Jeux des Iles de l'océan Indien en 1998 avaient surnommé leurs chaussures spécial handball, des «Cazal»!

En fait, le 8 juillet prochain, il y aura deux équipes qui vont s'affronter. En sus des vedettes et des sept joueurs du PSG qui fouleront le parquet, d'autres noms connus de l'Hexagone viendront renforcir les rangs. Ils sont : Xavier Barrachet, Ludovic Assati, Rémi Desbonnet, Louis Despereaux, Théo Ducap, Clément Esparon, Rémy Gervelas, Edson Imare, Gauthier Ivah, Vid Kavticnik, Eric Lorion, Viran Morros de Argila, Noa Narcisse et Wallem Peleka.

La cerise sur le gâteau, sera la participation de quatre handballeurs mauriciens. Pour le moment, Dominique Fileul, directeur général de City Sport Maurice n'a pas encore choisi les heureux elus. Il l'annoncera prochainement et nul doute que cela va leur faire des souvenirs pour la vie !

L'entrée sera gratuite mais sur réservation. Pour réserver, il faudra remplir un Google form sur la page Facebook de City Sport Maurice.