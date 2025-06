Ile Maurice: Heritage City - Rs 39,7 millions gaspillées sans appel d'offres

Le projet «Heritage City» continue de faire des remous, près d'une décennie après son lancement. Hier, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, répondant à la place du Premier ministre, a révélé de nouvelles zones d'ombre entourant ce projet avorté, et annoncé l'ouverture d'une enquête officielle sur les conditions dans lesquelles des millions de roupies des fonds publics ont été engagées.

⚫ Roshi Bhadain visé

En réponse à la question du député Arvin Babajee, la ministre a confirmé que ni l'Inde ni l'Arabie saoudite n'ont fourni de financements ou subventions pour ce projet. Il s'agissait donc d'un projet entièrement financé localement. Le gouvernement d'alors avait, en octobre 2015, confié au ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance la responsabilité du développement de Heritage City sur un terrain de 336 arpents en face d'Ebène Cyber City. Le 18 décembre 2015, le Cabinet avait approuvé la création de la société publique Heritage City Company Limited, chargée de la mise en oeuvre du projet dans un délai de trois ans.

Contrat accordé à Stree Consulting

Le coeur du scandale repose sur l'octroi de services de conseil à la société Stree Consulting. Selon la ministre, un High-Powered Committee, présidé par le secrétaire au Cabinet de l'époque et incluant le Financial Secretary et le Solicitor General, s'est réuni le 23 février 2016 pour examiner une proposition de contrat avec Stree, d'un montant ne dépassant pas USD 4,34 millions.

Le rapport évoquait une mise en oeuvre d'un accord de coopération entre Maurice et les Émirats arabes unis. Pourtant, aucun document officiel prouvant l'existence d'un tel accord n'a été retrouvé dans les archives du ministère. Seul un courrier signé entre le président de PCFC Real Estate Development (FZE) et le secrétaire permanent du ministère évoque la désignation de Stree Consulting, sans aucun protocole officiel. Le 2 mars 2016, le gouvernement d'alors approuvait la prestation de Stree Consulting, sans appel d'offres ni procédure concurrentielle. Le contrat a été signé le 17 avril 2016.

Pour financer le projet, Rs 55 millions ont été transférées le 16 mars 2016 du Trésor public vers le compte bancaire de Heritage City Company Ltd à la State Bank of Mauritius. De ce montant, Rs 39 716 981 ont été directement versées à Stree Consulting par virements internationaux. Deux paiements ont été effectués : le 15 avril 2016, USD 34 795 (Rs 8,3 M) ; le 1er juin 2016, USD 868 000 (Rs 31,3 M). Des paiements censés couvrir les frais de mobilisation, les travaux de planification et des déplacements.

Pourtant, aucun plan directeur n'a été livré et aucune étape du projet n'a été entamée. «C'est tout simplement Rs 39,7 M jetées par la fenêtre, sans aucun retour, sans appel d'offres, sans encadrement légal clair. C'est un nouveau scandale de gaspillage d'argent public». Le projet Heritage City n'ayant jamais vu le jour, Heritage City Company Ltd a été officiellement dissoute le 29 avril 2020 et inscrite comme «defunct» au registre des compagnies. Le solde du compte bancaire (Rs 123 214) a été retourné au Trésor le 28 janvier 2020.

En réponse à une question supplémentaire du député, Jyoti Jeetun a confirmé que le ministre à l'époque était Roshi Bhadain, titulaire aussi du portefeuille de la Bonne gouvernance. Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce dossier. «C'est une honte nationale. Ce même monsieur se permet aujourd'hui de descendre dans la rue pour donner des leçons, alors qu'il a été au centre de décisions aussi irresponsables.»