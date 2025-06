Ile Maurice: Ehsan Juman - «Le PM n'est pas moïse, mais il écoute»

Le député a défendu vigoureusement le Budget 2025-26 qu'il qualifie de «rupture salutaire», en dénonçant une série de scandales financiers qu'il attribue à l'ancien régime dirigé par Pravind Jugnauth.

Il a ouvertement accusé l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, d'avoir présenté des chiffres truqués, dont un écart de Rs 26 milliards entre les revenus prévus et ceux réellement perçus, qui aurait empêché le nouveau gouvernement de respecter certaines promesses, comme la baisse immédiate des prix des carburants. «C'est une manipulation honteuse et criminelle. On a hérité d'un trou budgétaire dès notre arrivée.»

Ehsan Juman en a profité pour rejeter les accusations selon lesquelles le budget serait «criminel» et renversé la critique avec des questions rhétoriques : «Est-ce un crime de réduire le prix des produits de base ? D'exempter 81 % des salariés de l'impôt ? De taxer davantage ceux qui gagnent un million par mois?», tout en présentant ce Budget comme étant juste, social et centré sur l'intérêt collectif. Il a dressé un inventaire des dossiers controversés et des milliards attribués dans l'opacité qu'il attribue à l'ancien gouvernement - Betamax, Patel Engineering, Banque de Maurice, Air Mauritius, MIC et Maradiva.

Revenant sur l'épineux dossier de la pension de vieillesse, Ehsan Juman a reconnu un malaise dans la population et affirmé avoir porté les doléances jusqu'au sommet: «Le Premier ministre (PM) n'est pas Moïse, mais il écoute. Deux comités ont été mis sur pied. J'ai confiance qu'ils corrigeront ce qu'il faut.» Il a terminé sur une note mobilisatrice : «Nous avons hérité d'un pays à genoux. Ce n'est pas le moment de se tirer dans les pattes. Travaillons ensemble. Moi je fais mes 15 heures par jour pour la population. Faisons-le tous.»