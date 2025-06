Algérie: Le Premier ministre préside l'ouverture des travaux du 4e Forum arabe pour l'égalité

ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mardi au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (Alger), l'ouverture des travaux du 4e Forum arabe pour l'égalité, organisé en collaboration avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO).

Dans une allocution prononcée à l'ouverture du forum, le Premier ministre a souligné que cet important événement "permettra d'examiner les voies les mieux à même de soutenir les catégories vulnérables et précaires et de trouver des solutions concrètes et de nouvelles approches contribuant directement et efficacement à la réduction des inégalités pour bâtir des sociétés résilientes, prospères et solidaires, tout en renforçant les partenariats mondiaux en faveur d'une protection sociale inclusive et durable".

Dans ce cadre, M. Larbaoui a passé en revue les réformes globales opérées par l'Algérie sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a réaffirmé son engagement indéfectible à consacrer le caractère social de l'Etat, en tant que principe constant que l'Algérie a préservé depuis son indépendance, tout en veillant sans cesse à adapter sa teneur et ses mécanismes aux exigences de chaque étape suivant les évolutions aux niveaux national et international.

Il, à cet égard, rappelé que l'Algérie avait adopté des politiques publiques destinées essentiellement à "garantir l'égalité entre tous les citoyens pour leur assurer une vie décente, notamment à travers la consécration d'un accès équitable aux services essentiels, la garantie de l'égalité des chances en matière d'emploi et d'investissement, la création de plusieurs mécanismes de soutien aux catégories vulnérables et précaires, et l'intensification des efforts de protection du pouvoir d'achat des personnes et des ménages".

Le système de protection sociale algérien "fait partie intégrante d'un modèle de développement exceptionnel, ayant permis à l'Algérie d'occuper une place de choix à l'échelle continentale en matière d'indice de développement humain et d'opérer un saut qualitatif dans le domaine de la protection sociale, en tant que pilier fondamental pour la réalisation de la justice sociale et de l'égalité, à travers la garantie d'une couverture sociale inclusive", reposant sur plusieurs axes majeurs, a dit le Premier ministre.

Le premier axe concerne le renforcement continu du caractère social de l'Etat, principe consacré par la Déclaration du 1er Novembre 1954, qui a jeté les bases de la politique de protection sociale fondée sur le principe de justice et d'égalité des chances, mais aussi par les Constitutions algériennes successives, notamment celle de 2020.

A ce titre, le Gouvernement oeuvre, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République, à renforcer les acquis sociaux, notamment en matière de satisfaction des besoins et de garantie des services essentiels aux citoyens, tout en adoptant une approche basée sur l'amélioration de la qualité de ces services et la garantie de l'égalité d'accès à ceux-ci, ainsi que le soutien aux personnes âgées et à besoins spécifiques.

A cela s'ajoute le secteur de l'habitat, qui bénéficie d'une priorité particulière à travers plusieurs programmes de logement, toutes formules confondues, notamment les logements sociaux au profit des familles à faible revenu, sans parler des efforts visant à renforcer le raccordement aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, à réaliser la sécurité alimentaire et hydrique et à améliorer la qualité de vie.

Le deuxième axe porte sur l'élargissement de la base des bénéficiaires de la protection sociale, sans exclusion aucune, en assurant une couverture inclusive garantissant à tout un chacun le droit à la protection contre les risques sociaux et économiques et les accidents du travail.

Il s'agit également de l'instauration de l'allocation chômage destinée à soutenir les jeunes demandeurs d'emploi, de la prolongation du congé de maternité à cinq mois pour les femmes travailleuses, et de la mise en place d'un programme spécial au profit de la famille productive visant à l'autonomiser économiquement et à renforcer sa contribution au développement, dans le cadre d'une vision globale pour le bien-être social et économique.

Le troisième axe concerne la concrétisation du principe de solidarité entre les différentes catégories sociales en tant qu'outil efficace de réduction des disparités sociales et économiques, permettant aux catégories en mesure de travailler de contribuer au financement des caisses dont bénéficient les autres catégories.

Quant au quatrième axe, il porte sur l'élaboration d'une stratégie nationale de transformation numérique sous le slogan "Vers une Algérie numérique", en vue de réaliser une transformation numérique intégrée, où la protection sociale est l'une des principales priorités, et ce, en facilitant l'accès aux services, en concrétisation du principe de justice sociale, ce qui permet d'adopter de nombreuses solutions innovantes pour la protection sociale qui représentent l'un des thèmes de cet important forum.

Larbaoui a, par ailleurs, appelé à "intensifier le dialogue autour de l'égalité, notamment entre ceux qui élaborent les politiques publiques, les experts et les organisations de la société civile dans la région arabe et ailleurs", rappelant que les principes d'égalité et de non-discrimination "participent des droits de l'homme".

Le Premier ministre a indiqué, dans ce sens, que "l'Algérie est prête à partager son expérience dans ce domaine, dans la continuité de ses efforts inlassables en faveur du développement dans les pays du sud, notamment dans son voisinage direct, à travers des projets dans les domaines de l'enseignement, des soins et des infrastructures, mais aussi en faveur de la consécration de l'égalité d'accès des pays aux sources de financement du développement, à la technologie, aux vaccins et aux aides techniques pour relever les défis, notamment ceux imposés par le changement climatique".

Evoquant le contexte international "extrêmement complexe" dans lequel se tient ce forum, avec une exacerbation des défis politiques, économiques, sociaux et environnementaux, le Premier ministre a souligné "la nécessité de renouer avec les valeurs et principes fondateurs de la communauté internationale et de faire bloc face aux violations qui sapent les fondements élémentaires de la dignité humaine et les principes et bases du droit international", condamnant à nouveau "l'agression barbare et les exactions que subit le peuple palestinien frère, qui continue de faire face à une guerre génocidaire barbare ciblant son existence même, devant l'incapacité de la communauté internationale à lui assurer la protection la plus élémentaire, à lui acheminer les aides humanitaires et à lui permettre d'accéder à ses droits légitimes à l'établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale".

Les participants à ce forum, placé sous le slogan "Dialogue et solutions", se pencheront sur plusieurs problématiques liées à la capacité des systèmes de protection sociale à traiter les principales formes d'inégalité et passeront en revue les expériences des pays arabes dans la réduction des inégalités et les meilleures pratiques internationales en la matière.