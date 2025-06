Tunisie: L'Étoile change de main - Les grands chantiers

L'Étoile se prépare pour la saison prochaine avec un nouveau staff technique appelé à relever de nouveaux défis.

La recherche de stabilité à la tête du club, notamment dans l'optique d'un comité directeur élu, ne veut pas dire que l'on continue avec les mêmes hommes saison après saison. Bien au contraire. En fonction des objectifs tracés et des résultats des différentes sections, on ajuste et on peaufine les réglages d'intersaison.

Ainsi, outre le come back acté du head coach Lassâad Dridi, il y a celui de Mohamed Ali Nafkha au poste de premier adjoint, lui qui a été sacré avec l'équipe réserviste au dernier championnat de la catégorie. Mais c'est un staff technique, avec quatre nouveaux noms, qui a été choisi par Zoubeir Beya, dans l'intérêt de l'équipe. Sans doute, pour franchir un nouveau palier. Il ne pourrait en être autrement.

Nouveau staff

Le club a annoncé officiellement la prise de fonction de Walid Ben Thabet, comme deuxième entraîneur adjoint, Socrate Baraketi, en tant que préparateur physique en lieu et place de Mehdi Haj Amor qui a rendu de fiers services, ces dernières années, Mohamed Ali Baccouche, analyste de performances, et Hamdi Bayoudh, entraîneur des gardiens de but. Les anciens membres du staff technique ont été chaleureusement remerciés, à l'instar de l'artisan du renouveau, Mohamed Mkacher, et ses anciens adjoints, Boukadida et Felhi.

Mais le plus important, c'est la qualité des joueurs en place. Pour l'heure, il n'y a pas de chambardement majeur. Mais on ne lésine pas sur les efforts pour avancer certains dossiers en interne.

Volet joueurs, c'est donc le statu quo qui prévaut avec pour l'heure pratiquement aucun mouvement au niveau des départs, comme du côté des arrivées, hormis le retour de prêt de certains joueurs comme Jarilla après un bon passage chez le champion de Ligue 2, l'AS Marsa. Surtout avec l'interdiction de recrutement qui pèse sur le club, pour un seul dossier, et le pousse à anticiper plus qu'autre chose.

On sait seulement que Dridi aimerait avoir certains joueurs qu'il affectionne, à l'instar de Mohamed Dhaoui qu'il aimerait ramener du CSS, puisque le club égyptien, propriétaire du joueur, Al Ahly SC, n'est plus désireux de le garder. Ainsi, si Fadi Ben Choug a été confirmé restant, ce n'est pas le cas de Chaouat, convoité, et encore moins Abid, qui lorgnent tous deux vers l'étranger.

Une Étoile prévoyante

Cependant, pour ne pas être en reste, on cherche à puiser dans le vivier. Forte du succès de l'équipe réserve, cinq joueurs de la catégorie «Senior B» ont été aperçus à l'entraînement avec l'équipe première, à savoir l'attaquant Yassine Chaabani, le milieu défensif Bilal Jarrar, l'arrière gauche Anas Grira, l'arrière droit Selim Khadraoui et le milieu de terrain Ali Jabeur. C'est dire qu'ils peuvent grappiller une place dans le groupe professionnel lors des premières journées de championnat. Surtout en cas de départs de joueurs cadres.

Pour l'heure, les séances d'entraînement de l'équipe première en préparation de la saison 2025/2026 ont bel et bien repris comme prévu, lundi, sous la direction de l'entraîneur adjoint Mohamed Ali Nafkha, jusqu'au 30 courant, date à laquelle l'entraîneur principal Lassâad Dridi prendra ses fonctions officiellement le lendemain, soit le 1er juillet.