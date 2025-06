Ile Maurice: La ligne d'instabilité influencera le temps jusqu'à demain

Grisaille, pluie et fraîcheur... Des nuages associés à une ligne d'instabilité influencent actuellement le temps, selon les observations de la station météorologique de Vacoas.

Demain après-midi (jeudi 26 juin), quelques éclaircies sont possibles sur les régions côtières du Nord et de l'Ouest. En revanche, des pluies intermittentes continueront d'arroser le plateau central, le Sud et l'Est de l'île. Ce système instable devrait perdurer jusqu'à au moins jeudi après-midi, affirme un prévisionniste. «En ce mois de juin, nous sommes dans la période du solstice d'hiver, où les journées sont les plus courtes de l'année», rappelle-t-il. Cette diminution de l'ensoleillement, combinée à une couverture nuageuse persistante, accentue la sensation de fraîcheur.

Les températures minimales resteront inférieures à la moyenne saisonnière d'environ 2 °C, avec des valeurs comprises entre 18 et 21 °C sur le plateau central et entre 23 et 26 °C sur les côtes. Le vent soufflera entre 20 et 25 km/h en moyenne. Toutefois, des rafales allant jusqu'à 50 à 60 km/h sont attendues dans certaines régions. À Port-Louis, les effets d'accélération dus aux vallées et aux bâtiments peuvent provoquer des rafales isolées atteignant jusqu'à 70 km/h, notamment du côté de Champ-de-Mars.

Comme c'est souvent le cas en hiver, la mer demeure agitée. Des houles d'environ trois mètres sont attendues en haute mer jeudi. Par précaution, les sorties en mer et dans les lagons du Sud et de l'Ouest sont déconseillées. Rien d'inhabituel toutefois : il s'agit d'un tableau classique de l'hiver à Maurice, précise le prévisionniste.