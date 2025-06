Ile Maurice: Trois constables temporaires, dont une femme, révoqués - L'un d'eux conteste et porte plainte

Trois Temporary Police Constables (TPC), incluant une Temporary Woman Police Constable (TWPC), tous recrutés en août 2024, ont été révoqués le 17 juin, selon un communiqué officiel émis par les autorités policières.

Cette décision reposerait sur le paragraphe 9 (iii) des Terms and Conditions of Appointment and Training rattachés à l'offre de nomination temporaire qui leur a été faite le 1er août 2024.

Selon nos informations, les motifs exacts de cette révocation n'ont pas été rendus publics, mais la décision s'inscrirait dans l'évaluation des critères habituels de la période probatoire, notamment les performances, la discipline et l'aptitude professionnelle. Cependant, l'un des agents concernés a décidé de contester cette mesure. D'après nos sources, il a déposé une plainte officielle à la police après avoir été informé par téléphone qu'il ne devait plus se présenter sur son lieu de travail, sans notification écrite ni justification formelle.

Dans sa déposition, l'officier affirme avoir déjà signé le bond (un engagement officiel marquant son intention de poursuivre dans la fonction) et dit ne pas comprendre cette décision soudaine. «J'ai respecté toutes les procédures. J'ai signé le bond. Je me suis investi pleinement dans ma formation. On m'a simplement dit de ne plus venir sans explication. C'est incompréhensible», aurait-il confié à une source proche du dossier.

Pour l'heure, les autorités n'ont pas réagi à ces allégations. Toutefois, il nous revient que cette affaire pourrait désormais prendre une tournure juridique, notamment si la plainte déposée aboutit à l'ouverture d'une enquête formelle ou à une demande de réintégration.