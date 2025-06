Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie - Pour les femmes, la justice et la sécurité numérique

Dans un discours empreint de fermeté, la ministre de l'Égalité des genres a affirmé l'engagement du gouvernement à traduire les aspirations du peuple en actions concrètes vers une égalité réelle et durable.

Fustigeant l'ancien régime, qu'elle accuse d'avoir mené le pays au bord de la banqueroute, elle a défendu un budget porteur d'émancipation, qui place l'égalité des genres au coeur de l'action publique. Il prévoit le doublement des prêts pour les femmes entrepreneures, ainsi qu'un accès élargi au marketing et au réseautage. Il entend également réformer le télétravail pour mieux concilier vie familiale et professionnelle, notamment en cas de fortes pluies entraînant la fermeture d'écoles et de crèches.

Arianne Navarre-Marie a également promis une lutte sans relâche contre la violence basée sur le genre, qu'elle qualifie de fléau social. Un projet de loi est en préparation pour renforcer les protections juridiques, élargir les définitions légales de l'abus et garantir une approche centrée sur la victime, conformément aux normes internationales.

Face à la montée du cyberharcèlement, souvent dirigé contre les femmes et les jeunes, un atelier national réunissant les principaux acteurs sera organisé le mois prochain. Objectif: dresser une feuille de route nationale pour protéger les enfants, les jeunes filles et les familles dans l'espace numérique. «À chaque fois que le MMM a été au gouvernement, nous avons pris nos responsabilités», a-t-elle rappelé. Aujourd'hui encore, le cap est mis sur une transformation sociale profonde, portée par l'égalité, la dignité et la sécurité.