Ile Maurice: Mahend Gungapersad - Inclusion et intelligence artificielle dans l'éducation

Le ministre de l'Éducation a livré un discours dense, abordant les finances publiques, l'éducation et les réformes sociales. Il a relayé les accusations du Premier ministre «un homme avec la carrure et avec la vision» contre l'ancienne administration, l'accusant d'avoir truqué les chiffres économiques pour masquer la réalité. «Ces manipulations ont été exposées par des auditeurs indépendants, incitant le gouvernement actuel à engager des réformes structurelles.»

Mahend Gungapersad a tiré la sonnette d'alarme sur la dette publique, plaidant pour une reprise macroéconomique ciblée et une relance des secteurs porteurs. Il a fustigé la gestion de l'ancienne majorité, dénonçant la dégradation des institutions sous l'ère MSM. Face à l'urgence démographique, il a salué les deux comités ministériels : l'un pour aider les seniors de 60 à 65 ans, les femmes au foyer et les retraités sans revenus ; l'autre se penchera sur une réforme profonde du système de pension, dans un souci de justice et de durabilité.

Côté éducation, l'accent a été mis sur l'inclusivité et l'adaptation au marché du travail. L'introduction de l'intelligence artificielle dans les classes primaires supérieures est prévue, tout comme un audit des écoles. Enfin, des campagnes contre le harcèlement et le cyberharcèlement, la drogue et l'indiscipline seront lancées pour contrer les fléaux en milieu scolaire.