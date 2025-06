Ile Maurice: Jacques Édouard - Un appel à l'équité et à l'autonomie

Le député a appelé à la justice sociale et à une reconnaissance des spécificités de Rodrigues et à une réforme de la retraite adaptée. «L'humain doit être au centre des préoccupations. L'amertume de la vérité est toujours plus douce que la douceur du mensonge.»

Tout en exprimant son appui à certaines mesures «courageuses» du Premier ministre et saluant les efforts de plusieurs ministres sensibles aux dossiers rodriguais, tels que l'éducation, la transition énergétique ou encore l'université locale, Jacques Édouard a évoqué les répercussions sociales de la réforme de la BRP, vécue comme une «douche froide» par de nombreux travailleurs rodriguais.

Il a peint un tableau préoccupant de la situation socio-économique de Rodrigues, avec un taux de chômage élevé, un niveau de pauvreté alarmant et un secteur agricole en crise faute de modernisation et un service de santé à bout de souffle. Il a mis en exergue les difficultés d'évacuation médicale vers Maurice et l'isolement accentué par l'absence de liaisons maritimes régulières.

Il a plaidé pour une autonomie législative, fiscale et budgétaire claire tout en soulignant l'importance de la solidarité et de l'inclusion dans les politiques publiques. Il a insisté sur l'urgence d'une réponse globale et structurelle : «Tous les espoirs sont permis, mais les attentes sont immenses. L'Histoire s'écrit aujourd'hui, avec un grand H.»