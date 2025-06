Congo-Brazzaville: Développement industriel - Somdia inaugure sa première distillerie au payso

Filiale agroindustrielle du groupe Castel, Somdia va rendre opérationnelle sa première distillerie, le 27 juin à Nkayi, dans le département de la Bouenza, en République du Congo. Avec une capacité de 50 m³ par jour, soit plus de 6 millions de litres d'éthanol par an, elle couvrira entièrement les besoins du marché congolais, actuellement estimés à 5,5 millions de litres.

La matière première utilisée sera constituée de 25 000 tonnes de mélasse, un sous-produit issu du raffinage de la canne à sucre, valorisant ainsi les résidus agricoles pour produire une énergie durable. C'est, en effet, un outil qui pourrait transformer durablement l'économie locale et nationale. La mise en oeuvre de cette distillerie, selon les responsables de cette société, est l'aboutissement d'un projet industriel structurant qui va oeuvrer pour une nouvelle phase dans la stratégie de valorisation des coproduits portée par le groupe.

Le lancement de ce projet, fruit d'un investissement de 23 millions d'euros sur deux ans, a été réalisé avec le concours de partenaires industriels comme Praj, Congo contracting et Ponticelli. Cette distillerie est en cours de construction depuis 2023 et sa mise en service correspond à l'ouverture de la campagne sucrière.

La nouvelle unité permettra de transformer la mélasse issue du raffinage du sucre produit par la Société agricole de raffinage industriel du sucre (Saris) du Congo en alcool alimentaire, avec une capacité annuelle de 6 millions de litres. L'alcool servira les industriels de la boisson, en particulier le groupe Castel, tout en réduisant les importations et en sécurisant l'approvisionnement local. Il s'agit de la première distillerie de ce type au Congo.

« C'est un moment fort pour Somdia, la Saris et nos équipes dont l'implication nous a permis de relever des défis techniques et humains pour faire sortir de terre cet outil industriel de premier plan. Il reflète notre ambition de transformer nos ressources localement et de contribuer à l'essor économique des pays où nous sommes implantés, pour continuer de grandir ensemble », a expliqué Olivier Parent, président directeur général de Somdia.

Pour Gregory Clerc, directeur général du Groupe Castel, ce projet incarne leur volonté d'aller plus loin dans l'intégration industrielle des activités, de maîtriser les chaînes de valeur et de continuer à investir dans des filières solides, ancrées localement.

Notons que Somdia est un acteur agro-industriel de premier plan en Afrique, engagé dans la souveraineté alimentaire du continent en produisant en Afrique, pour l'Afrique. Fondée en 1947 par la famille Vilgrain, l'aventure a débuté au Congo avec l'acquisition d'une concession agricole. Aujourd'hui, Somdia opère dans six pays (Côte d'Ivoire, Tchad, Cameroun, Gabon, Togo et Congo) avec plus de 9 000 collaborateurs, exclusivement basés en Afrique.

Fruit d'une longue histoire et d'une série de développements successifs, la Saris Congo, pour sa part, naît en 1991 à la suite d'un partenariat conclu entre le groupe Somdia et la République du Congo. Elle se situe dans le département de la Bouenza, dans la vallée du Niari, à mi-chemin entre Pointe-Noire et Brazzaville. La Saris Congo est propriétaire d'une concession de près de 20 000 hectares sur laquelle sont plantés 12 000 hectares de cannes à sucre.

La sucrerie produit chaque année environ 70 000 tonnes de sucre dans le respect des normes de sécurité alimentaire et commercialise son sucre uniquement sur les marchés africains. Avec plus de 4 000 collaborateurs, la Saris est l'un des grands employeurs privés du pays.