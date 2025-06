Congo-Brazzaville: Mode - Sako couture présentera sa nouvelle collection en juillet à Brazzaville

Le label de mode Sako couture, fondé à Brazzaville il y a deux ans et demi par la créatrice congolo-malienne Penda Sako, organise un défilé de mode, le 11 juillet. L'événement marquera la présentation de sa nouvelle collection sur le thème « Entre tradition culturelle et modernité », une ligne de vêtements qui allie élégance moderne et matières traditionnelles du continent.

Le thème, véritable slogan de la maison, illustre parfaitement le concept développé par la créatrice : mêler traditions africaines et raffinement contemporain, en travaillant des matières variées pour symboliser le chic à l'Africain. « Nous voulons prouver que nos matières premières africaines peuvent donner naissance à des tenues modernes, voire européennes, sans jamais perdre leur âme », souligne Penda Sako.

Sako couture est une marque à l'origine orientée vers la mode masculine et qui a peu à peu intégré la femme à son univers. « C'était un vrai défi, car les attentes des femmes sont plus complexes, mais j'ai voulu répondre à cette demande croissante. Aujourd'hui, nous avons trouvé un équilibre, et les retours sont excellents », confie la fondatrice tout en assurant que la nouvelle collection regorge effectivement des articles pour hommes et femmes.

Cette nouvelle collection mettra à l'honneur des tissus comme le raphia congolais, le pagne tissé ou encore des étoffes teintées du Mali, mêlés à des matières nobles telles que la soie, la dentelle ou le guipur. Une manière de faire dialoguer cultures africaines et styles contemporains.

S'agissant du défilé, il durera environ 2h30 min avec un casting de mannequins variés : du Congo, de la République démocratique du Congo, Russie-Congo. Le défilé sera suivi d'une exposition-vente qui mettra également en lumière des artisans locaux en quête de visibilité. Côté ambiance, l'animation musicale sera assurée par l'artiste urbain Diesel.

Notons que « Chic à l'Africain », slogan de la marque, reflète sa volonté de valoriser le savoir-faire africain tout en s'ouvrant à une clientèle internationale. En voie de s'implanter hors du continent, Sako couture exporte déjà ses créations sur demande en France, aux États-Unis et en Allemagne.