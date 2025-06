Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar - Un conte de fée qui n'est pas prêt de prendre fin !

Kimberley Le Court-Pienaar a marqué l'histoire du sport mauricien en remportant Liège-Bastogne-Liège le 27 avril dernier. Elle est devenue, ce jour-là, la première Africaine, hommes et femmes confondus, à remporter un «Monument» du cyclisme mondial.

C'est pour cette performance historique que la rédaction sportive de l'express et son partenaire PhoenixBev décernent à Kimberley Le Court-Pienaar le titre de sportive du mois d'avril. Pour en revenir à sa victoire dans la classique belge, la cycliste mauricienne s'était imposée dans un sprint à quatre, devançant les Néerlandaises Puck Pieterse et Demi Vollering et la Française Cédrine Kerbaol.

Le scenario avait quelque chose de surréaliste dans la mesure où la Mauricienne avait été distancée à un moment donné. Mais grâce à l'abnégation qu'on lui connaît, elle avait pu recoller avec le groupe de tête pour ensuite se placer favorablement en vue de l'emballage final. Et dans ce fameux sprint à quatre, Kimberley a déployé sa pointe de vitesse pour régler ses adversaires. Un moment de pur bonheur pour celle qui n'a rejoint l'équipe professionnelle AG Insurance-Soudal que depuis début 2024.

Kimberley Le Court-Pienaar sur le podium de Liège-Bastogne-Liège en compagnie de ses dauphines, Puck Pieterse (à g.) et Demi Vollering.

«Je n'ai pas les mots, je n'arrive pas à y croire, c'est fou. J'ai lâché plusieurs fois, mais à chaque fois que je suis revenue, tout le monde m'a donné tellement de courage dans les oreillettes. Quand j'ai réussi à réduire l'écart sur la dernière côte, j'ai commencé à y croire. J'étais accompagnée des meilleures, j'ai cru que j'allais chuter plein de fois, mais j'ai réussi à les accrocher jusqu'au sprint et ça l'a fait. Je n'en reviens pas», avait-elle confié à chaud, après sa victoire.

Celle-ci fait suite à son premier succès sur le WorldTour UCI féminin lors de la huitième et dernière étape du Tour d'Italie le 14 juillet 2024.

Baria Tagaully, Junior Brand Manager de PhoenixBev remettant à Kimberley Le Court-Pienaar quelques goodies. © Krishna Pather

De par ses résultats exceptionnels, Kimberley Le Court-Pienaar attire les projecteurs sur son île Maurice natale qu'elle chérit tant. Pour elle, porter les couleurs nationales sur ses épaules est très important et c'est la raison pour laquelle, elle est venue défendre ses titres en contre-la-montre et course sur route cette année. Des épreuves qu'elle a remportées haut la main le week-end dernier. «Je suis fière de pouvoir amener mon pays sur la scène mondiale. Je veux être unique et rester fidèle à moi-même, je viens de l'île Maurice et pas d'un autre pays.»

La cycliste dégustant un Malta Guinness... © Krishna Pather

Évoluer dans le cyclisme professionnel n'est pas chose facile. Cela demande des sacrifices et du travail. Mème si Kimberley vit loin de son mari et de sa famille, elle se considère comme très chanceuse. En faisant ce qui la passionne au quotidien, elle vit un conte de fée. Un conte de fée qui n'est pas prêt de prendre fin ! Parce qu'à 29 ans, elle apprend toujours le métier et ne cesse de progresser.

Kimberley Le Court-Pienaar posant tout sourire avec son trophée de sportive du mois l'express. © Krishna Pather

Son prochain gros objectif est le Tour de France Femmes, qui se tient du samedi 26 juillet au dimanche 3 août. Elle vise surtout des victoires d'étapes, mais si l'opportunité de remporter le classement général se présente, elle ne se fera pas prier !

Par la suite, Kimberley se focalisera sur les Championnats du Monde. L'édition 2025 se tenant pour la première fois en Afrique (21-28 septembre au Rwanda), elle revêt un cachet particulier pour la cycliste. «C'est en Afrique et c'est donc important. Pour la première fois, je vais aux Mondiaux avec la possibilité de faire quelque chose de spécial. Si cela arrive en Afrique, ce sera vraiment magique», a-t-elle fait ressortir. Une chose est certaine, Kimberley Le Court-Pienaar a les qualités qu'il faut pour enrichir davantage son palmarès déjà éloquent !

Fiche signalétique

Nom : Le Court-Pienaar

Prénom : Kimberley

Date de naissance : 23 mars 1996 (29 ans)

Lieu de naissance : Curepipe, Île Maurice

Mariée à Ian Pienaar

Principaux résultats

A remporté Liège-Bastogne-Liège Femmes 2025

A remporté la 1ère étape Tour de Grande Bretagne Femmes 2025

A remporté la dernière étape du Giro d'Italia 2024

3e au classement général de l'UAE Women Tour 2025

4 fois championne de Maurice de la course sur route (2016, 2019, 2024, 2025)

2 fois championne de Maurice du contre-la-montre individuel (2024, 2025)

A remporté la course sur route des Jeux d'Afrique 2015

2 fois 2e de la course sur route aux Championnats d'Afrique (2017 et 2022)

3e du contre-la-montre individuel des Championnats d'Afrique en 2023

A remporté le Cape Epic aux cotés de Vera Looser en 2023 (VTT)